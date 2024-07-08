РФПИ и индийская Enso Group вложат до 20 млрд рублей в судостроительные проекты

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская диверсифицированная группа компаний Enso Group договорились о партнерстве для совместных инвестиций в проекты по развитию инфраструктуры для судостроения в России и Индии с общим объемом вложений до 20 млрд рублей. Соответствующее объявление состоялось в преддверии официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, говорится в сообщении российского фонда.

Enso Group присутствует в различных секторах, включая нефть и газ, горнодобывающую промышленность, возобновляемые источники энергии, недвижимость и другое.

"Инвестиции РФПИ и Enso Group в строительство верфей и расширение существующих кораблестроительных мощностей направлены на удовлетворение растущего спроса компаний на перевозки различных грузов водным транспортом и снижение зависимости от иностранных перевозчиков. Для реализации соответствующих проектов стороны намерены привлекать партнеров из числа лидеров судостроительной индустрии, а также других со-инвесторов", - пояснили в РФПИ.

Партнерство РФПИ и Enso Group направлено на стратегическое укрепление позиций России и Индии на мировом кораблестроительном рынке и создание дополнительных мощностей, включая выпуск собственного оборудования и комплектующих, также пояснил генеральный директор российского фонда Кирилл Дмитриев.