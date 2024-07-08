Руководители и специалисты технического контроллинга филиалов и представительств операционной зоны ОДУ Центра обсудили актуальные вопросы деятельности

На базе Филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ прошло совещание руководителей и специалистов подразделений технического контроллинга филиалов и представительств операционной зоны ОДУ Центра. В мероприятии принял участие член Правления АО «СО ЕЭС», директор по техническому контроллингу Павел Алексеев.

Открывая совещание, Павел Алексеев отметил важность обеспечения надежной работы оборудования субъектов электроэнергетики в условиях изменения энергетического баланса, связанного с ростом потребления региональных энергосистем и изменением межсистемных перетоков в южной части Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центра.

Он также обратил внимание на новые возможности для взаимодействия Системного оператора и субъектов электроэнергетики при вводе в работу нового и реконструированного оборудования.

«В 2024 году вступают в силу Правила ввода объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств в составе энергосистемы, утвержденные Приказом Минэнерго от 15.01.2024 № 7. Положения этого документа позволят обеспечить эффективное взаимодействие диспетчерских центров с субъектами электроэнергетики при вводе в работу нового и реконструированного оборудования, что особенно актуально в операционной зоне ОДУ Центра, где продолжается реконструкция двух подстанций 500 кВ Московского энергокольца, а также строительство энергоблоков и схемы выдачи мощности Курской АЭС-2», – отметил Павел Алексеев.

Директор по техническому контроллингу ОДУ Центра Алексей Косяков подвел итоги деятельности подразделений технического контроллинга филиалов и представительств в операционной зоне ОДУ Центра, представил результаты анализа основных причин аварийности на объектах электроэнергетики в 2023 году и в отопительный сезон 2023/2024 года, а также результаты работы диспетчерских центров по повышению надежности объектов электроэнергетики в ОЭС Центра.

«В 2023 году количество технологических нарушений на объектах электроэнергетики ОЭС Центра снизилось на 10 % по сравнению с 2022 годом. Показатели надежности ЛЭП классов напряжения 110–750 кВ в среднем улучшились на 17 % относительно прошлого года. При общем снижении аварийности в 2023 году на генерирующем оборудовании на 7 %, наблюдается рост аварийности на отдельных электростанциях ПАО „ОГК-2ˮ, ПАО „Юнипроˮ», – сообщил Алексей Косяков.

Участники совещания обменялись опытом организации передачи оперативной информации дежурным службам региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения. В результате дискуссии были разработаны предложения по автоматизации процесса направления оперативных сообщений и соответствующей доработке Порядка передачи оперативной информации об авариях и нештатных ситуациях в электроэнергетике в операционной зоне РДУ.

Начальник службы технического контроля ОДУ Центра Владимир Новокшонов в своем докладе обратил особое внимание на актуальные проблемы, требующие скорейшего решения – это неготовность 109 единиц трансформаторного оборудования класса напряжения 220 кВ и выше в ОЭС Центра к регулированию напряжения под нагрузкой и предоставление неполного диапазона регулирования реактивной мощности электростанциями в условиях повышенных уровней напряжений в сети 500–750 кВ в ночные часы.

Начальник службы технического аудита ОДУ Центра Николай Семенов представил результаты проведения проверок технологической деятельности структурных подразделений ОДУ Центра и РДУ операционной зоны объединенного диспетчерского управления за 2023 год и 1 квартал 2024 года. По итогам доклада была определена необходимость проведения дополнительной проверки делового процесса выдачи заданий по настройке устройств РЗА, а также необходимость повышения качества и полноты проведения оперативных анализов причин аварий.

В ходе совещания также обсуждались вопросы организации работы с персоналом и охраны труда в подразделениях, эксплуатирующих технологические системы диспетчерских центров, в связи с переходом на ведение и хранение документации с использованием электронного документооборота.

Всего на совещании рассмотрено 11 вопросов. По его итогам сформированы поручения, направленные на повышение эффективности работы подразделений технического контроллинга в операционной зоне ОДУ Центра.