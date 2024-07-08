Теневой кабельный холдинг. Расследование на Форуме RusCable.Ru

На форуме RusCable.Ru опубликовано большое расследование "Теневой кабельный холдинг", в котором мы идем по следу группы юрлиц и кабельных брендов, поставляющих фальсифицированную кабельную продукцию в промышленных масштабах на кабельный рынок. Этот материал является логичным продолжением интервью с Дмитрием Зориным о системном фальсификате и потребительском экстремизме.

Мы на конкретном примере разберемся как устроена система продаж и дистрибуции фальсификата, откуда берутся псевдо-бренды и почему их так много на рынке и как выглядит и функционирует “теневой кабельный холдинг” с оборотом в несколько миллиардов рублей. В конце мы постараемся определить, насколько кабельный бизнес, основанный на фальсификате является перспективной, долгоживущей и устойчивой бизнес-моделью ближайших лет.

Данный материал носит исследовательский характер, в котором использовался личный опыт участников расследования, а так же материалы и сведения, полученные от инсайдеров рынка, анонимных участников цепочки поставок фальсификата. Эта тема давно лежит на поверхности. Большинство профессионалов рынка ее прекрасно понимают. Впервые RusCable.Ru решил рассказать об этой проблеме доступно и открыто.

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