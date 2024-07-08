В Челябинской области появится крытый ледовый каток за 499 млн рублей
3 часа назад
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Крытый ледовый каток с искусственным льдом построят в селе Кременкуль Сосновского района, сообщает RosTender.info.
Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области принимает заявки на участие в тендере до 16 июля. Начальная цена контракта составляет 499 млн рублей.
Двухэтажное сооружение будет располагаться по адресу улица Ленина дом 12 В. Объект капитального строительства состоит из: крытого ледового катка с искусственным льдом и здания насосной с резервуарами для пожаротушения. Окончание работ по возведению крытого катка запланировано на 30 ноября 2026 года.
Уральские ученые и «Росатом» начинают сотрудничество в сфере создания высокотехнологичных керамических материалов
5 часов назад
8 июля 2024 года день открытия международной промышленной выставки «Иннопром-2024» «Русатом МеталлТех» (компания-интегратор Топливного дивизиона «Росатома» по направлению «Металлургия»), правительство Свердловской области, Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук и Уральский федеральный университет имени...
ТМХ и Самарская обладминистрация вместе будут развивать транспортную инфраструктуру региона
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Трансмашхолдинг и Правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития и модернизации транспорта общего пользования, в том числе городского наземного электрического транспорта. Документ подписан на полях проходящей в Екатеринбурге выставки «ИННОПРОМ-2024». Подписи под соглашением поставили генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машинострои...
«Росатом» и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики
8 часов назад
8 июля в Екатеринбурге в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве по строительству ветроэлектростанции на территории Ростовской области между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Ростовской области. Документ был подписан заместителем генерального директора по развитию технического и нормат...
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Мэрия Новокузнецка объявила торги на строительство троллейбусной линии за 374 млн руб
05 июл. 2024, 15:15:00
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По проспектам Новокузнецка протянут троллейбусную линию
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В Новокузнецке проведут работы по строительству троллейбусной линии, сообщает RosTender.info. Подрядную организацию определят по итогам аукциона. Подать заявку на участие можно до 12 июля. Заказчиком работ выступает «Единый центр организации пассажирских перевозок» Новокузнецкого городского округа. С победителем заключается контракт на сумму 374 млн рублей из городского бюджета....
В Свердловской области построят школу-сад за 640 млн рублей
03 июл. 2024, 14:45:06
В селе Арамашка Режевского городского округа построят школу-сад на 224 обучающихся, сообщает RosTender.info. Государственное казенное учреждение Свердловской области "Управление капитального строительства Свердловской области" принимает заявки на участие в тендере до 11 июля. Начальная цена контракта составляет 640 млн рублей из средств областного бюджета. Общая площадь здания школ...
НИУ «МЭИ» и Всероссийская академия внешней торговли подписали соглашение о сотрудничестве
03 июл. 2024, 12:45:11
2 июля 2024 года НИУ «МЭИ» и ВАВТ Минэкономразвития России подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документами поставили ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и врио ректора ВАВТ Минэкономразвития России Виттория Идрисова. Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию совместной программы дополнительного профессионального образования, по окончанию которой...
«ЭТС-Проект» получил положительное заключение экспертизы по объекту ВЛ-330 кВ Курской АЭС
02 июл. 2024, 15:00:14
Компания «ЭТС-Проект» получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на техническую часть проектной документации по объекту «Строительство ВЛ-330 кВ от ОРУ 330 кВ I-й очереди Курской АЭС до ПС-330/10 кВ протяженностью 2,2 км». В рамках работ над объектом специалисты компании успешно выполнили комплекс инженерных изысканий, обследование сущес...
Специализированной аварийно-восстановительной службе в Московской области требуется поставка блочно-модульных котельных
01 июл. 2024, 17:15:00
В Орехово-Зуево необходимо поставить блочно-модульные котельные, сообщает RosTender.info. Государственное казенное учреждение Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба" принимает заявки на участие в тендере до 18 июля. Начальная цена контракта составляет 268 млн рублей из средств областного бюджета. В рамках государственного контр...
В Марий Эл реконструируют мостовой переход через реку Немда
01 июл. 2024, 16:15:13
На автомобильной дороге Йошкар-Ола - Уржум км 70+860 будут выполнены работы по реконструкции мостового перехода через реку Немда, сообщает RosTender.info. ГКУ «Марийскавтодор» принимает заявки на участие в тендере до 17 июля. Начальная цена контракта составляет 588 млн рублей из средств республиканского бюджета. Участок реконструкции мостового перехода находится на автодороге с а...
В Парке города Салехард реконструируют систему освещения
28 июн. 2024, 17:20:09
В Салехарде планируются работы по устройству архитектурно - художественного освещения в Парке Победы, сообщает RosTender.info. Муниципальное казенное учреждение «Салехардская дирекция единого заказчика» принимает заявки на участие в тендере до 8 июля. Начальная цена контракта составляет 29 млн рублей из средств местного бюджета. В рамках выполнения комплекса работ по архитектурно...
Правительство Москвы и «Мосэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
28 июн. 2024, 10:00:10
Правительство Москвы и ПАО «Мосэнерго» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития. В подписании приняли участие заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева и управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко. «Реализация климатичес...
«Росатом» и Объединенный институт ядерных исследований подписали соглашение о сотрудничестве
26 июн. 2024, 17:00:30
ОИЯИ стал официальным участником Консорциума на базе реактора IV поколения МБИР. 26 июня 2024 года на полях II Международного молодежного ядерного форума «Обнинск NEW» генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) Григорий Трубников подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки, созд...
В Кемерово реконструируют трамвайный маршрут №10
26 июн. 2024, 15:15:04
В Кемерово выполнят проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы для реконструкции трамвайного полотна и контактной сети по маршруту №10, сообщает RosTender.info. Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Управление городского развития администрации города Кемерово принимает заявки на участие до 12 июля. С победителем заключается контракт на сумму 5,3 млрд рублей из сред...
В Чеченской республике отремонтируют участок автомобильной дороги Р-217 протяженностью 12 км
25 июн. 2024, 15:45:00
В Чеченской республике будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 644+000 - км 656+050, сообщает RosTender.info. Федеральное казённое учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального...
В Ханты-Мансийском автономном округе повышают энергоэффективность
24 июн. 2024, 16:45:00
В Ханты-Мансийском автономном округе требуется оказать услуги, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии для наружного освещения территорий, сообщает RosTender.info. Администрация города Радужный принимает заявки на участие в тендере до 16 июля. С победителем заключается контракт на сумму 37 млн рублей из средств городского бюд...
Мост 60 лет ВЛКСМ через реку Иртыш в Омске капитально отремонтируют
24 июн. 2024, 16:15:00
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста через реку Иртыш в Омске. По итогам экспертизы выдано положительное заключение на объект. «Объект соединяет не только правый и левый берега Иртыша, но и три района – Советский, Первомайский и Кировский. Таким образом, этот мост очень важен для жителей Омска», – сказал пред...
«Квадра» приступила к ремонту энергоблока Орловской ТЭЦ
24 июн. 2024, 15:45:00
Филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация" приступил к капитальному ремонту энергоблока N1 Орловской ТЭЦ мощностью 110 МВт , сообщает пресс-служба компании. Специалисты выполнят комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий на оборудовании турбоагрегата с полным разбором для проведения экспертизы промышленной безопасности и продления срока службы турбоагрегата. Энергетики...
В Тюмени появится новая школа на 1200 мест
21 июн. 2024, 16:30:01
Управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы в микрорайоне Ямальский-1 Тюмени. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Департамент имущественных отношений Тюменской области уже предоставил земельный участок площадью 2,7 гекта...
В Оренбургской области проведут капитальный ремонт участка автодороги и путепроводов
21 июн. 2024, 14:30:01
В Орске проведут капитальный ремонт автодороги и двух путепроводов по ул. Водоканальной, сообщает RosTender.info. Подрядчик определяется по итогам открытого конкурса. Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации г. Орска принимает заявки на участие до 8 июля. Начальная цена контракта составляет 620 млн рублей из средств городского бюджета. Капитальный ремо...