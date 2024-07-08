В Ростовской области будет расширено производство электрических двигателей для локомотивов

Новочеркасский завод ООО «ТМХ-Электротех», специализирующийся на выпуске электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, планирует реализацию инвестпроекта по развитию производства тяговых электрических двигателей для локомотивов.

Соглашение об этом между правительством Ростовской области и ООО «ТМХ-Электротех» было подписано сегодня, 8 июля, в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024».

- Объем инвестиций составит порядка четырех миллиардов рублей. Полностью завершить модернизацию компания планирует в следующем году, благодаря чему в Новочеркасске будет создано порядка 270 новых рабочих мест, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.- Предприятие планирует нарастить выпуск тяговых электрических двигателей для локомотивов до 5,7 тысячи штук в год, а также освоить производство асинхронных ТЭД в объеме до трех тысяч штук в год в рамках общих объемов.

Также завод планирует запуск сборочного цеха с организацией эталонных линий по сборке коллекторных, асинхронных тяговых электрических двигателей, а также линии сборки агрегатов и генераторов. Кроме того, на предприятии появятся современные обрабатывающие центры с роботизированными сварочными постами.