В донской столице построят новый электровозоремонтный завод

Соглашение о строительстве в донской столице нового электровозоремонтного завода подписано между правительством Ростовской области и АО «Желдорреммаш» сегодня, 8 июля, на площадке Международной выставки «Иннопром-2024».

- В настоящее время в столице донского региона работает Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод. Основным видом его деятельности является капитальный ремонт и ремонт грузовых электровозов и тяговых агрегатов. Однако производственные мощности предприятия загружены практически полностью, и строительство второго производства позволит в разы увеличить программы среднего и капитального ремонта электровозов, - рассказал Игорь Сорокин.

Общая площадь предприятия составит порядка 42 га, на которых расположат главный производственный корпус, административно-бытовой корпус, электромашинное производство, склад ТМЦ и потоковой линейной продукции.

Предприятие планируют оснастить современным оборудованием с роботизированными линиями для оптимизации ремонта современных электровозов серии 2(3,4)ЭС5К и тяговых агрегатов серии НП-1.

Планируемый объем инвестиций в проект составит порядка 39 млрд рублей. Мощность производства нового завода позволит обеспечить ремонт до 650 секций локомотивов в год. Начать реализацию проекта планируют в 2025 году, а завершить работы – в 2030-м. Количество созданных рабочих мест превысит две тысячи человек.