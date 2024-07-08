В развитие инфраструктуры Новочеркасского индустриального парка инвестируют более 235 млн рублей

В настоящее время резидентами Новочеркасского индустриального парка являются порядка 70 организаций. Для дальнейшего развития парка и особой экономической зоны, созданной на площадке, на развитие инфраструктуры планируется направить более 235 млн рублей инвестиций. Соглашение подписано сегодня, 8 июля, в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» заместителем губернатора Ростовской области Игорем Сорокиным и директором ООО «НИП Сервис» Вадимом Хохловым.

Как отметил заместитель главы региона, запланированный объем инвестиций направят на развитие дорожной инфраструктуры, куда войдет капитальный ремонт дороги от Харьковского шоссе к индустриальному парку, ремонт дорог аллей парка, а также дорожного покрытия площадок №1 и №2.

Кроме того, средства будут направлены на реконструкцию электроподстанции для увеличения мощности электроснабжения резидентов и капитальный ремонт систем водоснабжения и газоснабжения. Отдельно стоит отметить и развитие железнодорожной инфраструктуры, что также будет способствовать развитию площадки и обеспечению более благоприятных условий для резидентов.

Напомним, с начала работы индустриального парка на площадках создано более 700 новых рабочих мест.