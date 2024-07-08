«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 3 600 новых потребителей на юго-западе Кубани

В первом полугодии 2024 года энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 3,6 тысячи новых потребителей. Общий объем выданной мощности составил около 70 МВт. В числе новых абонентов энергокомпании – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования и агропромышленные предприятия в населенных пунктах пригородов Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов Краснодарского края.

Для присоединения энергопринимающих устройств энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных подстанций, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к подключаемым объектам.

Также с начала текущего года к сетевой инфраструктуре Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключен ряд социально значимых объектов: офис врача общей практики, образовательные и культурно-досуговые учреждения.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании приходится на пригородные территории Новороссийска и Анапы. Это связано с активной жилищной застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

Всего с начала 2024 года специалисты Юго-Западных электрических сетей приняли 4,9 тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом 181 МВт.