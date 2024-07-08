«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Всеволожского района Ленинградской области

Одной из наиболее крупных задач будет завершение работ по модернизации системы охлаждения газа генераторов с заменой газоохладительных насосов всех трех турбогенераторов энергоблока №3. Замена проходит впервые с момента запуска в эксплуатацию в 1980 году. Это важная работа, поскольку стабильный отвода тепла, поглощаемого водородом, является неотъемлемым условием работы генераторов. Также основн...