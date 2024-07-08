«Россети Ленэнерго» повысили надежность электроснабжения жителей Всеволожского района Ленинградской области
Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» - «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» завершили модернизацию энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Всеволожского района Ленинградской области.
Энергетики выполнили комплекс работ по модернизации оборудования подстанции 110 кВ «Ильинка». Для увеличения пропускной способности были установлены новые трансформаторы тока, перенастроены устройства релейной защиты и автоматики, а также смонтирована система передачи телемеханической информации для обеспечения наблюдаемости объекта.
Все установленное оборудование - отечественного производства.
«В результате проведенных работ улучшен транзит электроэнергии с Дубровской ТЭЦ. Также теперь стало возможным поступление телеметрической информации: нагрузка, уровни напряжения и другие важные показатели», – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» – «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Антон Шалашов.