«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения деревень Чашниково и Голиково под Солнечногорском

Филиал «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» заменил 4 км провода на самонесущий изолированный (СИП-3), обладающий повышенными характеристиками надежности, на воздушной линии 10 кВ, обеспечивающей электроснабжение деревни Голиково под Солнечногорском. В деревне Чашниково энергетики Солнечногорского района электрических сетей заменили почти 5 км воздушной линии 10 кВ.

Работы выполнялись в рамках целевой программы повышения надежности и качества электроснабжения потребителей городского округа Солнечногорск. В 2024 году здесь будет реконструировано четыре ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженностью более 40 км.

Реализация программы повышения надежности и качества электроснабжения обеспечит готовность электросетей городского округа Солнечногорск к нагрузкам в осенне-зимний период.