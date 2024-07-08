«Россети» модернизируют подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией деревообрабатывающие производства Вологодской области

Началась реконструкция крупного центра питания восточной части Вологодской области – подстанции 220 кВ «Сокол». В числе ее потребителей – целлюлозно-бумажный и картонно-бумажный комбинаты, деревообрабатывающий завод. На энергообъекте оптимизируют схему отрытого распределительного устройства, внедрят современную коммутационную аппаратуру отечественного производства. Стоимость проекта – свыше 351 млн рублей.

Энергетики заменят морально устаревшие отделители и короткозамыкатели 220 кВ на современные элегазовые выключатели. Работы будут проведены в условиях действующего объекта без ограничения электроснабжения потребителей.

Схема «отделитель-короткозамыкатель» не соответствует современным требованиям надежности. Элегазовые выключатели отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками, не требуют постоянного обслуживания.

Мощность подстанции 220 кВ «Сокол» – 281 МВА. Она обеспечивает электроэнергией Сокольский район Вологодской области, в котором проживают порядка 50 тыс. человек.