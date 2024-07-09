EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 1. ОЗОН

EL-Комитет НОПСМ начинает небольшую серию публикаций по результатам мониторинга качества кабельной продукции, закупленной в 2024 г. на ведущих российских маркеплейсах.

Мы начинаем наш обзор с результатов испытаний продукции, закупленной на маркетплейсах ОЗОН (ООО «Интернет решения»). Всего было закуплено и испытано 12 образцов кабеля торговых марок СТИНКАБЕЛЬ, ВСК КАБЕЛЬ ГРУПП, ГЕРМЕС, ВЭКЗ, АКЗ и КОАКСИАЛ, а также кабельной продукции без маркировки (NO NAME).

Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории технических испытаний оказались предсказуемыми и ужасающими: 11 из 12 образцов кабеля перечисленных производителей не соответствуют базовым требованиям качества и безопасности ГОСТ 31996-2012. Соответствие требованиям ГОСТ подтвердил только образец ТМ КОАКСИАЛ (см. таблицу).

Отметим, что некоторые из перечисленных образцов кабельной продукции испытывались специалистами EL-Комитет НОПСМ уже не в первый раз (СТИНКАБЕЛЬ, ВЭКЗ, ГЕРМЕС). Однако результаты испытаний не перестают удивлять…

Результаты мониторинга также свидетельствуют, что на площадке маркетплейса ОЗОН по-прежнему много предложений о продаже кабельной продукции NO NAME, образцы которой продолжают ставить «рекорды» по показателю «электрическое сопротивление ТПЖ» (от 30 до 67%)!

Итоги работы EL-Комитет НОПСМ говорят о том, что администрация маркетплейса ОЗОН (ООО «Интернет решения») не спешит вносить коррективы в свою работу даже после проигранного суда.

Оставайтесь с нами и не покупайте фальсификат!