Энергетики «Россети Волга» обсудили перспективы сотрудничества с кубанскими учеными

Сегодня в Краснодаре работники технического блока ПАО «Россети Волга» провели рабочее совещание с представителями кафедры «Электрические машины и электропривод» Кубанского государственного аграрного университета – одного из крупнейших агровузов России.

Заведующий кафедрой, доктор технических наук профессор Сергей Оськин познакомил энергетиков с современным техническим оснащением лаборатории университета, в том числе в области автоматизации и возобновляемых источников электроэнергии. Работники кафедры также поделились научными идеями в области развития электроэнергетики. В свою очередь специалисты «Россети Волга» рассказали о потребности энергетиков в развитии наукоемких технологий и фундаментальных исследованиях для электросетевого комплекса. В рамках совещания также были рассмотрены вопросы возможной реализации совместных научно-исследовательских работ и выполнения «пилотных» проектов.