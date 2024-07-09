Энергетики «Россети Волга» обсудили перспективы сотрудничества с кубанскими учеными

5 часов назад
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Источник:
Россети Волга
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Сегодня в Краснодаре работники технического блока ПАО «Россети Волга» провели рабочее совещание с представителями кафедры «Электрические машины и электропривод» Кубанского государственного аграрного университета – одного из крупнейших агровузов России.

Заведующий кафедрой, доктор технических наук профессор Сергей Оськин познакомил энергетиков с современным техническим оснащением лаборатории университета, в том числе в области автоматизации и возобновляемых источников электроэнергии. Работники кафедры также поделились научными идеями в области развития электроэнергетики. В свою очередь специалисты «Россети Волга» рассказали о потребности энергетиков в развитии наукоемких технологий и фундаментальных исследованиях для электросетевого комплекса. В рамках совещания также были рассмотрены вопросы возможной реализации совместных научно-исследовательских работ и выполнения «пилотных» проектов.

«Встречи с представителями профильных высших учебных заведений проводятся в приоритетном порядке и имеют особое значения для эффективного функционирования компании в быстроразвивающемся технологическом обществе. Интеграция производства с высшими учебными заведениями – один из важнейших этапов развития для электросетевого комплекса, она позволят решать стратегические задачи Общества», – отметил заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациями ПАО «Россети Волга» Дмитрий Багаев.

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