Энергетики объявили охоту на владельцев майнинговых ферм

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» внедряет алгоритм противодействия организаторам майнинговых ферм в многоквартирных домах, дачных и гаражных кооперативах на территории юга Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Бытовой майнинг ставит под угрозу надежность энергосистемы: перегрузка электросети, скачки напряжения, аварийные отключения. Серьезные убытки несет как гарантирующий поставщик электроэнергии, так и соседи криптопредпринимателя, поэтому энергетики изучили разные уловки майнеров и намерены пресекать их деятельность. Разработан следующий алгоритм: собирается доказательная база (составляются акты внешнего осмотра здания, свидетельствующие об установке охлаждающего оборудования, и акты замера мощности, подтверждающие превышение потребления для граждан; производится анализ объемов потребления и др.), далее следует обращение в суд.

Привлекать к ответственности за добычу криптовалют в многоквартирных домах по тарифам для населения помогают управляющие компании. Именно от них энергосбытовая компания получает тревожный сигнал о росте объема энергопотребления.

«Один из подобных случаев зарегистрирован в Тюмени. Потребителю электроэнергии АО «Газпром энергосбыт Тюмень», который имеет жилплощадь в многоквартирном доме, установили прибор учета, а через три дня он сгорел. Расчет с потребителем стал осуществляться по нормативу. В то же время управляющая компания заметила значительное превышение общего объема электроэнергии, поставляемой в многоквартирный дом. Учитывая, что объемы электроэнергии, потребленные владельцем майнинговой фермы, в отсутствие счетчика учитываются как общедомовые нужды, их в конечном итоге будут оплачивать соседи, – рассказывает заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Сергей Галуза. – Через некоторое время мы установили данному собственнику новый прибор учета, который не выдержав нагрузки, тоже быстро вышел из строя. У данного потребителя три квартиры в разных домах Тюмени, сценарий в каждой из них повторяется».

Бизнес по добыче цифровых денег организуют преимущественно в квартирах, на дачах и гаражах. Здесь можно потреблять большой объем электроэнергии по минимальному тарифу – для населения. Например, городская семья из четырех человек, проживающая в многоквартирном доме с электроплитой, потребляет до 500 кВт⋅ч в месяц и платит 1 315 руб. Если в той же квартире оборудовали майнинговую ферму, расход электроэнергии вырастет до 11 160 кВт⋅ч, стоимость составит 79 179 рублей. Разницу придется оплатить всем жильцам дома по статье «общедомовые нужды». При этом майнер не только «подзаработал» за счет соседей, но и обманул гарантирующего поставщика, так как занимаясь по сути коммерческой деятельностью, оплачивал электроэнергию по тарифам для физических лиц.

Энергетики не намерены мириться с подобными нарушениями, поэтому продолжат проверки подозрительно энергоемких объектов и через суд будут взыскивать с майнеров разницу в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.