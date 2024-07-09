Накануне 50-летия БАМа Главгосэкспертиза провела оценку инвестиционного проекта БАМ-3

8 июля исполняется 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В этот день в 1974 году вышло вышло постановление Совета Министров СССР №561, давшее официальный старт легендарной стройке. Решение о масштабном праздновании этой даты было принято указом Президента России №140 от 3 марта 2023 года. Юбилей для бамовцев разных поколений ознаменовался еще одним знаковым событием - началом третьего этапа модернизации Восточного полигона РЖД. Оценку инвестиционного проекта БАМ-3 накануне 50-летия магистрали провела Главгосэкспертиза России.

Работы выполнены в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 30 декабря 2023 года № Пр-2603 по вопросу развития Восточного полигона железных дорог.

Третий – не лишний

Паспорт инвестиционного проекта БАМ-3 утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2024 г. № 981-р.

В целом в рамках третьего этапа модернизации БАМа, за период 2024 – 2035 годов, планируется реализовать порядка 400 объектов с учетом мероприятий по развитию подходов к портам Приморского края. Их строительство будет осуществляться поэтапно для достижения провозной способности железнодорожных магистралей Восточного полигона в размере:

210 млн тонн - к 2030 году,

270 млн тонн - к 2032 году.

«С момента создания Байкало-Амурской магистрали она имела огромное значение для транспортного обеспечения регионов Дальнего Востока и внешнеторговых связей, а с учетом сложившейся внешнеполитической конъюнктуры и переориентации грузопотоков в восточном направлении развитие БАМа приобрело еще большую значимость», – отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин на первом заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 50-летия начала строительства БАМа.

Процесс пошел

В соответствии с актуализированным планом-графиком прохождения государственной экспертизы по объектам III этапа Восточного полигона, уже в текущем году ОАО «РЖД» планирует направить в Главгосэкспертизу России проектную документацию по 83 первоочередным объектам нового инвестпроекта.

По состоянию на 8 июля, 72 объекта БАМа-3 уже поступили на рассмотрение ведомства. В том числе:

35 объектов приняты в работу для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

37 объектов находятся в стадии проверки комплектности пакета исходно-разрешительной и иной документации, необходимой для экспертизы в соответствии с требованиями Положения №145.

Общие масштабы работ по третьему этапу БАМа почти вдвое превышают предыдущие объемы.

«В рамках второго этапа развития Восточного полигона, за период 2021-2023 годов, прошли экспертизу 203 объекта. После принятия решения о реализации нового инвестпроекта мы совместно с коллегами из РЖД приступили к рассмотрению объектов БАМа-3. При этом основные показатели грузооборота проектируемой трассы были определены с учетом контрольных точек развития инфраструктуры в направлении портов Приморского края», - отметил заместитель начальника Главгосэкспертизы России Михаил Каменских.

В одной команде с заказчиком

Для определения параметров реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (третий этап)» Правительством РФ была сформирована межведомственная Рабочая группа с участием Главгосэкспертизы России.

Кроме того, когда поступила задача просчитать стоимость строительства третьего этапа БАМа, был организован «мозговой штурм» с участием руководства ведомства и кураторов профильных направлений, а также большой команды специалистов Инжинирингового центра, Службы главных экспертов по объектам транспортного и гидротехнического назначения, а также сотрудников Департамента капитального строительства ОАО «РЖД» и проектных институтов.

В ходе совместных обсуждений было принято решение рассчитать стоимость инвестпроекта «БАМ-3» с применением сведений об объектах-аналогах, реализованных на предыдущих этапах модернизации Восточного полигона. Такие расчеты выполнили специалисты филиалов АО «Росжелдорпроект» под общим руководством ОАО «РЖД». Со своей стороны, эксперты Главгосэкспертизы России проводили верификацию представленных расчетов.

А о том, как начиналось строительство Байкало-Амурской магистрали 50 лет назад и как БАМ в целом повлиял на развитие отечественной инженерной школы, можно подробнее узнать из нового выпуска журнала «Вестник государственной экспертизы».

Героями номера также стали эксперты Главгосэкспертизы России, которые участвуют в работе над проектами развития Восточного полигона, в том числе уже приступившие к изучению проектной документации БАМа-3.