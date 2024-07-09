Немецкий Amprion получил разрешение на проектирование второго участка HVDC соединения A-NORD

Один из четырех немецких системных операторов Amprion получил разрешение на проектирование второго участка (NDS2) HVDC соединения A-Nord, включающего также HVDC соединения DolWin4 и BorWin4 для подключения к материковой сети шельфовых ВЭС в Северном море. Участок NDS2 протяженностью ≈75 км пройдет по территории федеральной земли Нижняя Саксония. Инженерно-строительные работы на участке NDS2 начнутся в ближайшее время.

Также в рамках проекта A-Nord Amprion приступил к строительству одной из самых современных ППС Emden-Petkum в Нижней Саксонии. От ППС Emden-Petkum электроэнергия будет передаваться по A-Nord в направлении федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. ППС Emden-Petkum планируется использовать и для регулирования и стабилизации напряжения в сети, до сих пор эту функцию выполняли крупные ТЭС.

Вместе с HVDC соединением Ultranet A-Nord образует «энергокоридор» ≈600 км, по которому, как ожидается, с 2027 г. на юг Германии будет передаваться до 2 ГВт от ветрогенерации на севере страны.

Официальный сайт Amprion http://www.amprion.net