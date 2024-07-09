Объявлен отбор инвесторов на застройку города-спутника Владивостока

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), управляющая земельными участками общей площадью более 1 тыс. гектаров в Надеждинском районе Приморского края, объявила отбор инвесторов, готовых принять участие в создании города-спутника Владивостока на этой территории. По утвержденной архитектурно-градостроительной концепции проекта здесь планируется построить до 2 млн квадратных метров недвижимости.

К участию приглашены компании, готовые инвестировать в проект собственные и привлеченные средства - в том числе, с использованием концессионных механизмов, имеющие в своем портфеле успешно реализованные в период с 2019-2024 гг. проекты в сфере жилой, торговой, офисной или гостиничной недвижимости общей площадью не менее 1 млн кв. м. Ключевым критерием при определении победителя станет максимальный объем частных инвестиций.

Победителю отбора будет предоставлен статус резидента территории опережающего развития «Приморье» и комплекс мер государственной поддержки, включающий льготные условия субаренды земельных участков, налоговые преференции, доступ к льготному финансированию.

КРДВ уже ведет проектирование и строительство внешней инженерной инфраструктуры для нужд будущего города. Ряд крупнейших российских банков готовы выступить инвестиционными партнерами комплексного развития территории. Механизм Дальневосточной концессии будет применен при строительстве инженерных сооружений, набережной и иных инфраструктурных объектов.

В городе-спутнике, рассчитанном на проживание 80 тыс. человек, планируется обустроить набережную на берегу Амурского залива, создать туристические, культурные, образовательные и спортивные комплексы, социальные объекты. Здесь появятся деловой центр, производственные технико-внедренческие парки, общественные территории, высокотехнологичный кластер, центр креативных индустрий, а также современные объекты для курортного отдыха – санатории, СПА-комплексы и благоустроенные пляжи. Город-спутник свяжут с Владивостоком железнодорожные пассажирские линии и водное такси.

С подробной информацией об условиях можно ознакомиться на сайте КРДВ по ссылке. Итоги отбора будут объявлены в конце августа, а соглашение с победителем о реализации проекта в статусе резидента ТОР планируется подписать на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 3-6 сентября.