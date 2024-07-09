Правительство Челябинской области и «Россети Урал» направят совместные усилия на развитие сетей уличного освещения

8 часов назад
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Источник:
Россети Урал
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Правительство Челябинской области и ПАО «Россети Урал» подписали соглашение о совместной работе в сфере развития сетей уличного освещения на территории Южного Урала.

Документ был подписан губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и генеральным директором ПАО «Россети Урал» Александром Пятигором в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ – 2024».

Основные цели сотрудничества между электросетевой компанией и Правительством Челябинской области – социальная ориентация взаимодействия, содействие цифровому равенству населенных пунктов, а также оптимизация механизмов размещения сетей уличного освещения и повышение безопасности их эксплуатации.

Стороны планируют совместно работать над развитием комфортных условий для жителей региона, разработкой световых мастер-планов городов, формированием единой цветосветовой среды и архитектурно-художественного освещения муниципальных образований, повышением энергоэффективности существующих сетей.

Помимо реализации важнейшей государственной функции по обеспечению безопасности населения, соглашение будет способствовать социальному и экономическому развитию Челябинской области, а вместе с тем увеличению её инвестиционной привлекательности.

«Реализация подобных проектов – наша общая приоритетная задача, поэтому мы принимаем активное участие в развитии сетей уличного освещения в регионах присутствия компании. В рамках соглашения мы окажем содействие Челябинской области в разработке мастер-планов городов для комплексного подхода к повышению уровня освещенности территорий. Хочется отметить, что наши усилия направлены не только на преображение муниципальных образований, но и на повышение уровня комфорта жителей», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Напомним, что «Россети Урал» успешно реализуют работы по строительству сетей наружного освещения в Челябинской области. За последние 2 года энергетики установили и подключили более 500 светильников в девяти населенных пунктах, а также обеспечили освещение стадиона «Олимпийский» в Верхнеуральске и парка культуры и отдыха в поселке Бреды. В 2024 году при участии «Россети Урал» уже запланировано строительство сетей освещения с установкой более 300 светильников и ведется обсуждение установки еще более 7 000 светильников в крупных городах Челябинской области.

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