Прорывные технологии, испытательные центры и увеличение объемов производства: Москва совместно с одним из ведущих представителей отрасли займется развитием микроэлектроники РФ

5 часов назад
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Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
ДИиПП
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В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники «Микрон» (входит в группу компаний «Элемент», ELMT). Согласно документу, стороны создадут испытательный центр электронной компонентной базы и испытательную лабораторию химических материалов, где будут проводить испытания, измерения и исследования, направленные на развитие отечественной микроэлектроники.  

«Москва активно поддерживает развитие высокотехнологичных и важных отраслей промышленности. В частности, город уделяет особое внимание микроэлектронике – например, в конце 2022 года был создан кластер фотоники и микроэлектроники, который сегодня объединяет порядка 60 ведущих производителей. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла. Так, в рамках сотрудничества с «Микрон» в ОЭЗ «Технополис Москва» в ближайшем будущем появятся центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы и лаборатория химического анализа сверхчистых материалов», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Планируется, что центр коллективного пользования (ЦКП) разместится на площадке «Алабушево».

В испытательном центре электронной компонентной базы планируется проводить испытания на климатические и механические воздействия, электромагнитную совместимость, а также физико-технический анализ и измерения электрических параметров микросхем преимущественно в пластиковых корпусах.

«Благодаря поддержке Правительства Москвы мы получили возможность создать полноценный центр испытаний электронной компонентной базы для целого ряда отраслей промышленности, где, наряду с опытом ведущих научно-исследовательских институтов, будет задействована экспертиза нашей главной производственной площадки – Микрона. В 2020 году завод первым в отрасли получил сертификат по стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 в сфере «Проектирование и производство интегральных микросхем». Сегодня этот опыт позволяет задавать собственные стандарты для рынка», – рассказал председатель совета директоров АО «Микрон» Илья Иванцов.

Испытательная лаборатория химических материалов позволит подготавливать специальную тару для работы с различными материалами, осуществлять защищённый отбор проб органических и неорганических соединений, проводить соответствующие качественные и количественные анализы состава и чистоты образцов.

Потребителями высокотехнологичных решений и продукции ЦКП станут производители автомобилестроения, фармацевтики, фотоники, отрасли беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других отраслей промышленности.

Ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны играет микроэлектроника. Сегодня на территории столицы работает более 60 предприятий отрасли, на которых производят микросхемы, оптико-электронные приборы, смарт-карты, RFID-продукцию и другие высокотехнологичные изделия. Большинство из них расположены в Зеленограде, который сегодня считается центром микроэлектронной промышленности, – это «Микрон», Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники», НИИ Молекулярной электроники, «Резонит», «Элвис» и другие.

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