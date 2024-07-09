ТОР «Снежинск»: новый резидент обеспечит выпуск инновационных электроприводов

Генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин и директор ООО «Современные энергетические технологии» Алексей Латышев заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта на ТОР «Снежинск». На первоначальном этапе объем инвестиций составит 19 млн руб., будет организовано 10 высокотехнологичных рабочих мест. Цель проекта – создание производства высокоэффективных современных электродвигателей на базе принципа магнитного взаимодействия (конструктивно содержащих постоянные магниты). Сложность проекта и отсутствие теоретической базы для его реализации требует на протяжении первых лет провести НИОКР, по его результатам состоится последующая закупка оборудования и набор персонала. Инвестор планирует осуществлять свою деятельность для следующих категорий покупателей: это промышленные производители, автоматизированная индустрия, энергетическая промышленность, аэрокосмическая и иная высокотехнологическая промышленность, бытовая электроника, НИИ, медицинская техника.

– Тенденция новых инвестиционных проектов на ТОР Росатома – развитие высокотехнологичных и при этом компактных, малолюдных компаний с высокой производительностью труда, – отметил генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин. – Новый резидент, который пришел на ТОР «Снежинск» – именно такая компания: инвестор построит высокотехнологичное производство электродвигателей на базе результатов предстоящей научно-исследовательской и конструкторской работы. Это и вклад в достижение технологической независимости, и в формирование экосистемы малых технологических компаний, ориентирующихся на производственные цепочки Росатома. И разумеется, создание высокотехнологичных рабочих мест в наших ЗАТО, развитие инженерных компетенций.

АО «Атом-ТОР» входит в контур управления Госкорпорации «Росатом» и является управляющей компанией территорий опережающего развития (ТОР), созданных в городах присутствия Росатома в соответствии с Законом РФ № 473-ФЗ. Основные цели – формирование благоприятного бизнес-климата в ЗАТО и моногородах атомной отрасли, повышение уровня жизни за счет создания рабочих мест, обеспечение гарантий предпринимательской деятельности в рамках 473-ФЗ, сохранение компетенций на территориях. На ряде ТОР действуют дочерние общества: ООО «Атом-ТОР-Железногорск», ООО «Атом-ТОР-Заречный», ООО «Атом-ТОР-Новоуральск», ООО «Атом-ТОР-Саров», ООО «Атом-ТОР-Северск».

Территория опережающего развития «Снежинск» (Челябинская область) создана 6 февраля 2018 года в соответствии законом № 473-ФЗ. В проработке ряд проектов с потенциальным объемом инвестиций до 30 млн руб. Управляющая компания – АО «Атом-ТОР».