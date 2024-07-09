Уникальное главное здание построят для кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство главного здания для межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Корпус площадью 99 770,83 кв. м возведут в рамках второго этапа проекта на участке более 43,9 тыс. «квадратов».

«Сооружение будет отличаться особенной композицией. Так, на трехэтажном стилобате в форме кольца возведут семь разноэтажных башен. При разработке такого объемно-планировочного решения кампуса ключевым принципом стало сохранение айдентики Уфы. В частности, в архитектуре необычного здания улавливаются черты национального символа – цветка курай», – рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

Эксперт добавил, что стилобат – это корневая система, олицетворяющая связь с землей, стабильность и монументальность науки. Форма кампуса, использование экологичных материалов и современных технологий подчеркивают значение сооружения как пространства, способствующего созданию инноваций, получению и передаче знаний. Помимо этого, каждая из семи его башен получит имя великого ученого.

В результате корпус станет полноценным многофункциональным центром, в котором разместятся не только гостиницы для временного проживания, но и медблок с зоной реабилитации, а также другие объекты для студентов, педагогических, научных и других работников нескольких образовательных организаций. Среди них:

студенческий музей;

центр современного искусства;

киберспортивный центр;

детский центр;

зона фудкортов и кафе;

зал общей физической подготовки и стрелковый тир;

торговые площади;

офисные и другие помещения.

Объект будет соединяться проектируемым теплым переходом на уровне второго этажа со зданием IQ-центра.

Всего в рамках второго этапа построят общежития, учебные блоки, лаборатории, общественно-деловые пространства и другие помещения.

Застройщик – ООО «КАМПУС». Проектировщик – ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Мирпроект».