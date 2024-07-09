В морском порту Корсаков пройдет третья очередь реконструкции

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на третью очередь реконструкции объектов портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков в рамках создания логистического технопарка Сахалинской области.

По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Корсаков – один из важнейших портов Дальневосточного морского бассейна на южном побережье Сахалина, в заливе Анива. Он круглогодично обрабатывает до 80% грузопотока, поступающего на остров с материка, а также обеспечивает пассажирское сообщение с Курильскими островами и принимает иностранные круизные суда.

«Проектными решениями предусмотрена реконструкция существующего моста, расположенного на внутриплощадочной промышленной автомобильной дороге. Именно она соединяет Южный погрузрайон с берегом. Данные мероприятия позволят обеспечить транспортную доступность и доставку грузов на причалы №1-№4 Южного погрузрайона. Также в рамках проекта предусмотрена реконструкция существующего берегоукрепления», – сказал главный эксперт проекта Максим Скакун.

Обновление инфраструктуры порта послужит импульсом для экономического развития Сахалинской области.

Напомним, ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения документации на первую очередь реконструкции объектов в морском порту Корсаков.

Застройщик – ФГУП «РОСМОРПОРТ». Генеральный проектировщик – ООО «Транспортное Проектирование».