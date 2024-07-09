В развитие технопарка «Юг Мет» планируют инвестировать порядка 4 млрд рублей
В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» заместитель губернатора Игорь Сорокин и генеральный директор «ЮМН Групп» Олег Сулавко подписали соглашение о развитии технопарка «Юг Мет», расположенного в Аксайском районе.
В настоящее время технопарк «Юг Мет» является крупнейшим инфраструктурным комплексом на юге России в сфере рециклинга черных и цветных металлов.
В состав технопарка входит ряд производственных, торговых и научно-исследовательских организаций.
В прошлом году общая валовая выручка резидентов технопарка составила более 5 млрд рублей.
— В рамках реализации инвестпроекта по развитию технопарка предусмотрено дальнейшее увеличение валовой выручки до 15 млрд рублей в год и расширение номенклатурной линейки выпуска, — отметил Игорь Сорокин. — Особое внимание будет уделено организации выпуска импортозамещающей продукции и изделий, входящих в технологические цепочки производств импортозамещения.