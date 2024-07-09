В развитие технопарка «Юг Мет» планируют инвестировать порядка 4 млрд рублей

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» заместитель губернатора Игорь Сорокин и генеральный директор «ЮМН Групп» Олег Сулавко подписали соглашение о развитии технопарка «Юг Мет», расположенного в Аксайском районе.

В настоящее время технопарк «Юг Мет» является крупнейшим инфраструктурным комплексом на юге России в сфере рециклинга черных и цветных металлов.

В состав технопарка входит ряд производственных, торговых и научно-исследовательских организаций.

В прошлом году общая валовая выручка резидентов технопарка составила более 5 млрд рублей.