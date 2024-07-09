Филиал ПАО «Россети» завершил замену изоляторов на двух магистральных ЛЭП в Саратовской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги обновил изоляцию на воздушных линиях электропередачи 220 кВ «Курдюм – Аткарская» и «Аткарская – Екатериновка тяговая», проходящих по территории Саратовской области. На объектах заменили 900 устаревших и изношенных изделий на новое оборудование из закаленного стекла. Благодаря техническому переоснащению повышена надежность электроснабжения города Аткарска, Татищевского и Екатериновского районов области, где проживают более 70 тыс. человек.

Изоляторы – важный элемент ЛЭП. Они создают необходимый промежуток в местах крепления проводов к опорам. Новое оборудование из закаленного стекла характеризуется высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. По сравнению с другими типами изоляторов такие изделия не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года на магистральных линиях электропередачи в Саратовской области будет заменено 5,6 тыс. изоляторов, а в целом в регионах Поволжья – 20,4 тыс. единиц оборудования.

ЛЭП 220 кВ «Курдюм – Аткарская» и «Аткарская – Екатериновка тяговая» общей протяженностью порядка 144 км обеспечивают электроснабжение потребителей в центральных и западных районах области, в том числе объектов Приволжской железной дороги.