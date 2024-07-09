IEK GROUP, МЭИ и Агентство развития профессий и навыков будут развивать компетенцию «Электромонтаж» на международном уровне

На VII Открытом чемпионате электриков IEK был подписан трехсторонний меморандум о создании Международного центра компетенций БРИКС+. Центр будет организован на базе МЭИ и позволит объединить усилия высшей школы, производителя электрооборудования и международной организации для развития и внедрения современных навыков в области электромонтажа и промышленной автоматизации.

Также Центр возьмет на себя научно-методическую роль в системе переподготовки электромонтажников на базе современных международных стандартов, предусматривающих, в том числе, владение аппаратными и программными средствами автоматизации в электротехнической сфере. Сторонами подписания стали IEK GROUP, НИУ «МЭИ» и Агентство развития профессий и навыков.

Кадровый голод является одной из самых больших проблем рынка. Неудовлетворенность работодателей в кадрах рабочих специальностей, по официальным данным, достигает 50%. Одним из эффективных решений для преодоления дефицита кадров является повышение производительности труда, что требует обучения специалистов современным навыкам. IEK GROUP вовлечена в развитие профессии электромонтажника с 2013 года. Компания реализует профориентационные проекты, ведет работу над реформированием профессионального образования. Создание центров компетенций стало закономерным этапом в развитии профессии, так как они помогают повысить квалификацию уже работающим электромонтажникам.

Сегодня в области электротехники и электрификации мы имеем дело не просто с электротехническими объектами, например, двигателями, осветительными устройствами и так далее, а с электротехническими комплексами, включающими в себя и силовые электронные преобразователи, и современные средства автоматизации. Поэтому и специалист, занимающийся электромонтажом, должен обладать навыками подключения, программирования и настройки таких средств. Отмечу, что мы в МЭИ рассматриваем профессиональных электромонтажников, владеющих современным электротехническим оборудованием и средствами автоматизации, как наших абитуриентов, способных в дальнейшем успешно освоить программы высшего образования по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и подготовиться к проектной, конструкторской, научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности в электротехнической сфере«, — дополняет Михаил Погребисский, директор института электротехники и электрификации Национального исследовательского университета «МЭИ».

Формирование Центра компетенций также позволит систематизировать работу по повышению квалификации специалистов и независимой оценке их навыков. По идее организаторов Центра, специалист, которому не хватает конкретных компетенций, сможет получать и подтверждать эти навыки в рамках краткосрочных программ, включающих теоретические и практические занятия. А сам Центр сможет стать первой ступенью на пути к сертификации и лицензированию работающего на рынке специалиста. Практика лицензирования, успешно работающая за рубежом, позволяет повысить безопасность работы электроустановок, снизить количество аварий и пожаров, повысить квалификацию специалистов и регулировать профессиональную конкуренцию на рынке.

«Под эгидой Рабочей группы Делового совета БРИКС по профессиональной подготовке кадров, прикладным технологиям и инновациям на регулярной основе функционирует „лаборатория“ разработки перспективных навыков, профессий, технологий. При непосредственном участии стран БРИКС+ формируются международные стандарты, практики повышения производительности труда и эффективности технологических процессов. Агентство развития профессий и навыков, будучи постоянным членом Рабочей группы, координирует данную деятельность. Запуск Международного центра компетенций БРИКС+ позволит интегрировать передовые практики развития навыков и технологий в области электромонтажа и промышленной автоматизации в программы подготовки кадров для перспективных отраслей», — комментирует Алина Сингх, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков.

В своей работе Центр будет опираться на положения Международной спецификации «Электромонтаж», разработанной в 2022 году. Модератором и разработчиком спецификации стала компания IEK GROUP. В рамках проектных сессий документ прошел апробацию в 12 странах на уровне производственных компаний, организаций высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских институтов и Центров профессиональной переподготовки. При сохранении современных навыков документ рекомендует развивать у специалистов навыки будущего — цифровизацию, программирование, работу с элементами искусственного интеллекта.