IEK GROUP, МЭИ и Агентство развития профессий и навыков будут развивать компетенцию «Электромонтаж» на международном уровне

2 часа назад
155
Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

На VII Открытом чемпионате электриков IEK был подписан трехсторонний меморандум о создании Международного центра компетенций БРИКС+. Центр будет организован на базе МЭИ и позволит объединить усилия высшей школы, производителя электрооборудования и международной организации для развития и внедрения современных навыков в области электромонтажа и промышленной автоматизации.

Также Центр возьмет на себя научно-методическую роль в системе переподготовки электромонтажников на базе современных международных стандартов, предусматривающих, в том числе, владение аппаратными и программными средствами автоматизации в электротехнической сфере. Сторонами подписания стали IEK GROUP, НИУ «МЭИ» и Агентство развития профессий и навыков.

Кадровый голод является одной из самых больших проблем рынка. Неудовлетворенность работодателей в кадрах рабочих специальностей, по официальным данным, достигает 50%. Одним из эффективных решений для преодоления дефицита кадров является повышение производительности труда, что требует обучения специалистов современным навыкам. IEK GROUP вовлечена в развитие профессии электромонтажника с 2013 года. Компания реализует профориентационные проекты, ведет работу над реформированием профессионального образования. Создание центров компетенций стало закономерным этапом в развитии профессии, так как они помогают повысить квалификацию уже работающим электромонтажникам.

Сегодня в области электротехники и электрификации мы имеем дело не просто с электротехническими объектами, например, двигателями, осветительными устройствами и так далее, а с электротехническими комплексами, включающими в себя и силовые электронные преобразователи, и современные средства автоматизации. Поэтому и специалист, занимающийся электромонтажом, должен обладать навыками подключения, программирования и настройки таких средств. Отмечу, что мы в МЭИ рассматриваем профессиональных электромонтажников, владеющих современным электротехническим оборудованием и средствами автоматизации, как наших абитуриентов, способных в дальнейшем успешно освоить программы высшего образования по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и подготовиться к проектной, конструкторской, научно-исследовательской, организационно-управленческой деятельности в электротехнической сфере«, — дополняет Михаил Погребисский, директор института электротехники и электрификации Национального исследовательского университета «МЭИ».

Формирование Центра компетенций также позволит систематизировать работу по повышению квалификации специалистов и независимой оценке их навыков. По идее организаторов Центра, специалист, которому не хватает конкретных компетенций, сможет получать и подтверждать эти навыки в рамках краткосрочных программ, включающих теоретические и практические занятия. А сам Центр сможет стать первой ступенью на пути к сертификации и лицензированию работающего на рынке специалиста. Практика лицензирования, успешно работающая за рубежом, позволяет повысить безопасность работы электроустановок, снизить количество аварий и пожаров, повысить квалификацию специалистов и регулировать профессиональную конкуренцию на рынке.

«Под эгидой Рабочей группы Делового совета БРИКС по профессиональной подготовке кадров, прикладным технологиям и инновациям на регулярной основе функционирует „лаборатория“ разработки перспективных навыков, профессий, технологий. При непосредственном участии стран БРИКС+ формируются международные стандарты, практики повышения производительности труда и эффективности технологических процессов. Агентство развития профессий и навыков, будучи постоянным членом Рабочей группы, координирует данную деятельность. Запуск Международного центра компетенций БРИКС+ позволит интегрировать передовые практики развития навыков и технологий в области электромонтажа и промышленной автоматизации в программы подготовки кадров для перспективных отраслей», — комментирует Алина Сингх, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков.

В своей работе Центр будет опираться на положения Международной спецификации «Электромонтаж», разработанной в 2022 году. Модератором и разработчиком спецификации стала компания IEK GROUP. В рамках проектных сессий документ прошел апробацию в 12 странах на уровне производственных компаний, организаций высшего и среднего профессионального образования, научно-исследовательских институтов и Центров профессиональной переподготовки. При сохранении современных навыков документ рекомендует развивать у специалистов навыки будущего — цифровизацию, программирование, работу с элементами искусственного интеллекта.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
Generated Image
IEK GROUP
IEK GROUP — один из ведущих российских поставщиков и производителей светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и продукции для IT технологий ITK®. Компания предлагает самый широкий ассортимент оборудования для формирования комплексных решений в сфере строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.
Оборудование ЗАО «ЗЭТО» для контактной сети
2 часа назад
В Москве ежегодно 15 мая празднуют день рождения Московского метрополитена. Он открыл свои двери в 7:00 15 мая 1935 года. Первая линия – Сокольническая – в момент запуска насчитывала 13 станций и имела длину 11,2 км. С тех пор метро Москвы непрерывно развивается. Предприятие «ЗЭТО» является одним из поставщиков оборудования для контактной сети. Оборудование компании такж...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Томсккабель запустил производство обмоточных проводов с эмалевой, эмалево-волокнистой и пленочной изоляцией
08 июл. 2024, 13:15:14
Томсккабель запустил производство обмоточных проводов с эмалевой, эмалево-волокнистой и пленочной изоляцией: Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПАЭП-155, ПАЭП-180, ПЭАП1-155, ПЭАП2-155 Обмоточный провод с эмалево- волокнистой изоляцией - ПЭТВСД, ПЭТВСДТ, ПЭТСД, ПЭТВСЛДТ, ПЭТСЛД Обмоточный провод с эмалевой изоляцией - ПЭЭИП1-155, ПЭЭИП2-155 С каталогом продукции можете ознаком...
Компания:
Томсккабель
«ЗЭТО» продлил срок нахождения продукции в реестре ПАО «Транснефть»
08 июл. 2024, 12:45:19
«ЗЭТО» успешно прошел инспекционный контроль реестра основных видов продукции   ПАО «Транснефть» и продлил срок нахождения в реестре комплектных блочных  трансформаторных подстанций от 35 до 220 кВ. Реестр ОВП представляет собой перечень продукции, прошедшей оценку соответствия требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть», систематизиров...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Компания «Генезис» приглашает в гости участников выставки «Иннопром»
08 июл. 2024, 10:45:21
Компания "Генезис" приглашает в гости участников выставки "Иннопром". На экскурсии по производству вам не только расскажут, как создаются инновационные компаунды, но и покажут в действии новую линию производства, чтобы вы смогли увидеть каждый этап создания продуктов. К ярким моментам, которые ждут участников и посетителей выставки «Иннопром», добавим еще неско...
Компания:
Генезис / Genesis Polymers
Трудовая династия Липатовых и их вековой стаж в «Москабельмет»
08 июл. 2024, 09:45:00
Более 100 лет: таков общий стаж династия Липатовых-Ломакиных, работающей в Группе компаний «Москабельмет». Эта семья стала новыми участниками проекта «Династии московской промышленности», который стартовал в 2022 году. «Хочу работать там же, где и ты» История трудовой династии началась с Николая Васильевича Ломакина, который в 1982 году пришел на «М...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
Изменение сертификата соответствия ЕАЭС на кабельную продукцию ТМ РЭМЗ 5 июля 2024
05 июл. 2024, 16:45:05
В связи с расширением линейки кабельной продукции ТМ РЭМЗ, компания TDM ELECTRIC получила новый сертификат соответствия. Новый сертификат соответствия ЕАЭС № 417/043.RU.02.02892 заменяет предыдущий сертификат № ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.23065/21 и будет актуален до мая 2029 года. Важно отметить, что эти изменения в разрешительной документации никак не связаны с качеством продукции. С 2021 года так...
Внимание, фальсификат! Результаты публичной закупки EL-Комитета
05 июл. 2024, 13:30:15
В мае 2024 г. на базе одного из дистрибьюторов кабеля и электротехники г. Москвы EL-Комитетом НОПСМ проведены закупка и отбор образцов кабельной продукции торговых марок АМГ-ЭЛЕКТРО, ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ и кабельного завода ПЕРЕСВЕТ. В мероприятиях по закупке и отборам принял участие и обозреватель RusCable.Ru Сергей Кузьминов, материал которого по этой теме вызвал большой интерес у профессионал...
Высшее образование доступно для каждого с ЗАО «ЗЭТО»
05 июл. 2024, 13:15:16
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» приглашает выпускников школ 2024 года заключить договор на целевое обучение в следующие ВУЗы: — ФГБОУ ВО «ИГЭУ» г. Иваново по направлению 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по программам бакалавриата, очное обучение — ФГ...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Режкабель посетил выпускной в Режевском политехникуме
05 июл. 2024, 09:00:00
1 июля сотрудники Режевского кабельного завода приняли участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам местного политехникума. Сотрудники предприятия участвуют в церемонии второй год подряд, где поздравляют новых специалистов и вручают им памятные подарки. Однако в этом году, благодаря успешной практической подготовке на заводе, Режкабель впервые официально пригласил лучших выпу...
Компания:
Режевской кабельный завод (Режкабель)
Холдинг РУСЭЛ презентовал свои возможности для «Газпром нефти»
04 июл. 2024, 14:30:26
Чебоксарский электроаппаратный завод (входит в холдинг РУСЭЛ) посетили руководители по энергетике организаций «Газпром нефти». В рамках визита они ознакомилась с производством, оценили потенциал предприятия. Был проведен круглый стол, где обсуждались возможности холдинга по обеспечению надежного электроснабжения энергообъектов. В числе оборудования, которое может быть задействовано...
«ЗЭТО» оказал содействие в подготовке Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» к соревнованиям по профмастерству
04 июл. 2024, 11:45:17
Специалисты «ЗЭТО» оказали значительное содействие в подготовке команды Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» к соревнованиям по профессиональному мастерству. За это компания получила заслуженную благодарность. Эксперты «ЗЭТО» провели консультации и обучающие сессии по комплексу работ, связанных с текущим ремонтом элегазового выключателя типа ВГТ-110....
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
«ЭМ-КАБЕЛЬ» посетила делегация телекоммуникационной компании ПАО «ВымпелКом»
04 июл. 2024, 09:45:09
Гостей встретил генеральный директор предприятия Юрий Бадьин и провёл экскурсию по производственным цехам, подробно рассказав об истории предприятия, этапах изготовления кабельно-проводниковой продукции, актуальных новинках и инновационных разработках. Представители «ВымпелКома» остались под большим впечатлением от внутреннего устройства и масштабов производства.
Компания:
ЭМ-КАБЕЛЬ
«ЗЭТО» получил новый сертификат соответствия на шкафы зажимов наружной установки типов ШЗН
04 июл. 2024, 09:15:00
Завод «ЗЭТО» получил новый сертификат соответствия на шкафы зажимов наружной установки типов ШЗН-1-УХЛ1, ШЗН-2-УХЛ1 и ШЗН-3-УХЛ1. Данный вид оборудования предназначен для коммутации вторичных цепей открытых распределительных устройств электростанций и подстанций. Преимущества шкафов зажимов производства «ЗЭТО» : Для изготовления шкафов используются надежные и со...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Входящая в IEK GROUP компания NEOSUN ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию в Адыгее
03 июл. 2024, 15:15:06
Компания NEOSUN, входящая в IEK GROUP, ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 30 кВт в Республике Адыгея на кровле продуктового магазина известной розничной сети. Реализованное решение NEOSUN позволяет оптимизировать затраты на электроэнергию, сгладить пиковые нагрузки и улучшить экологический имидж заказчика. В комплекте установки &...
Компания:
IEK GROUP
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит свою продукцию на ИННОПРОМ-2024
03 июл. 2024, 13:30:06
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ключевой темой мероприятия, посвященного новейшим технологиям в сфере промышленности, станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Кабельно-проводниковая продукция О...
Компания:
Завод ТАТКАБЕЛЬ
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» представит свою продукцию на ИННОПРОМ-2024
03 июл. 2024, 11:10:46
ООО «Завод ТАТКАБЕЛЬ» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».    Ключевой темой мероприятия, посвященного новейшим технологиям в сфере промышленности, станет – «Технологическое партнерство: формируя образ будущего».   Кабельно...
Компания:
Завод ТАТКАБЕЛЬ
Монтаж на все 100: третий выпуск большого видеопроекта ГК «Москабельмет»
03 июл. 2024, 10:00:20
Третья серия проекта о монтаже кабельных муфт — уже на экранах. Заключительный выпуск из цикла обучающих видео по грамотной работе с кабельными линиями посвящен муфтам для кабелей с изоляцией̆ из сшитого полиэтилена 10 кВ. Проект с большим значением Этой весной «Завод Москабель» совместно с партнерами, которые производят отечественные кабельный муфты высокого класса,...
Компания:
МОСКАБЕЛЬМЕТ
«ЗЭТО» предлагает к поставке разъединители внутренней установки серии РКВ- 10 кВ и РКВЗ-10 кВ
03 июл. 2024, 09:30:07
Разъединители предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей (при их наличии), составляющих единое целое с разъединителями. В конструкции разъединителя использована полезная модель на клиновой контакт. Применение клинового контакта позволило: 1.Значительно снизить...
Компания:
Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Завод СПЕЦКАБЕЛЬ покажет продукцию на главной промышленной выставке страны в Екатеринбурге
02 июл. 2024, 17:15:14
С 8 по 11 июля «Спецкабель» представит передовую продукцию на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. ИННОПРОМ – это центр инноваций, куда съезжаются компании из России и дружественных стран, чтобы представить новые разработки, поделиться опытом и закрепить партнерство. Нынешний ИННОПРОМ обещает быть особенно масштабным и включит в себя более сотни деловых мероприятий....
Компания:
НПП Спецкабель
В МЭИ состоялась презентация книги к 25-летию IEK GROUP «Истории электротехники»
02 июл. 2024, 17:00:14
В Московском энергетическом институте 27 июня состоялась презентация эксклюзивного тиража книги «Истории электротехники», выпущенной к 25-летию IEK GROUP. Встречу провёл автор книги, кандидат технических наук, доктор Академии электротехнических наук Российской Федерации, ведущий инженер-конструктор Дмитрий Бородин. В книге «Истории электротехники» ра...
Компания:
IEK GROUP