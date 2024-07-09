На Каскаде Толмаческих ГЭС ведутся инженерно-геологические изыскания для проектирования ГЭС-4

В районе реки Толмачевой в Усть-Большерецком районе Камчатского края начались полевые геотехнические и инженерно-сейсмологические работы в рамках проектирования ГЭС-4. Отряд геологов подготовил буровую технику, инструменты для выполнения откачек из скважин, оборудование и инвентарь, необходимые для обустройства полевого лагеря. Завершение изыскательских работ запланировано на 30 октября.

С декабря 2023 здесь проводились инженерно-гидрометеорологические изыскания, для которых требовались натурные данные годового цикла наблюдений. Гидрометеорологи измеряли толщину льда на заберегах, мощность и плотность снежного покрова, расход воды в реке, изменение уровней реки во времени, брали пробы воды поверхностного стока на химический анализ.

Толмачевская ГЭС-4 должна стать завершающей ступенью каскада малых гидроэлектростанций на реке Толмачева в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Согласно предварительным проектным проработкам и технико-экономическим расчетам, мощность станции составит 6 МВт, в год она сможет вырабатывать 41,55 млн кВт∙ч электроэнергии. Проектирование новой станции планируется завершить к концу 2025 года.

Каскад Толмачевских ГЭС, включающий три гидроэлектростанции общей мощностью 45,4 МВт, был построен в 1999–2011 годах по проекту специалистов Ленгидропроекта. Станции каскада соединены линией электропередачи 110 кВ с Центральным энергорайоном Камчатки и действуют по пиковому графику, позволяя двум тепловым и двум геотермальным станциям работать в оптимальном режиме.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края в Камчатскэнерго были проработаны различные варианты создания новых генерирующих мощностей на длительную перспективу. Среди них – строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС, ВЛ 220 кВ Мильково – Усть-Камчатск, Толмачевской ГЭС-4.

В 2020–2022 годах Ленгидропроект по заказу Камчатскэнерго разработал предпроектную документацию, которая подтвердила экономическую эффективность строительства Толмачевской ГЭС-4. Станция повысит надежность электроснабжения потребителей Центрального энергоузла Камчатки и увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе региона.