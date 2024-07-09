На Воткинской ГЭС начата замена гидроагрегата №6

На Воткинской ГЭС начата замена гидроагрегата со станционным номером 6, это уже девятый гидроагрегат станции, который будет полностью обновлен. Работы проводятся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро.

Гидроагрегат №6 был введен в эксплуатацию 29 октября 1962 года. К настоящему времени он отработал более 60 лет и достиг высокой степени износа. В ходе работ, которые планируется завершить в 2025 году, будут заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, модернизирована система автоматического управления гидроагрегатом. Новый гидроагрегат будет поставлен российским производителем – компанией «Силовые машины». Оборудование имеет улучшенные технические характеристики, повышенную мощность, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. После завершения работ мощность станции возрастет до 1 150 МВт, или на 13%.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 142 гидротурбины и 142 генератора, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.