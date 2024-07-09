«Россети Кубань» повысили надежность ключевых ЛЭП в Белореченском районе

Энергетики «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Центральная – Химзавод-1» и «Центральная – Химзавод-2» общей протяженностью 23 км в Белореченском районе Краснодарского края. От надежности функционирования ЛЭП зависит электроснабжение крупного кубанского производителя минеральных удобрений – «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения».

Специалисты провели техническое обслуживание ЛЭП, а также заменили свыше 1,4 тыс. изоляторов на современные из закаленного стекла. Такие изоляторы обладают большей механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. Это позволит повысить надежность и безопасность работы энергообъектов.

Напомним, ранее в рамках годовой ремонтной программы энергетики выполнили капитальный ремонт ЛЭП 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Тверская», на которой заменили отработавшие свой ресурс отдельные конструкции электросетевого объекта – оттяжки, тросостойки и изоляторы.