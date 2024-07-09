«Россети Юг» отремонтировали на востоке Ростовской области 44 км ЛЭП «низкого» напряжения

В I полугодии 2024 года «Россети Юг» выполнили комплекс работ по повышению надежности электроснабжения в Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Константиновском, Мартыновском, Ремонтненском и Цимлянском районах Ростовской области, на территории которых проживают более 413 тысяч человек. В распределительной сети 0,4-10 кВ специалисты филиала «Ростовэнерго» отремонтировали 44 км линий электропередачи (ЛЭП), заменили 56 дефектных опор и 670 поврежденных изоляторов.

Энергетики также заменили 5,1 км провода, из них почти 2 км на самонесущий изолированный провод (СИП) с высокими эксплуатационными характеристиками. СИП установлен на ЛЭП «низкого» напряжения – по ним электроэнергия поступает в жилые дома – в ст. Романовской, Николаевской, Калининской и х. Харьковском. Кроме того, на самонесущий изолированный провод заменены вводы в 24 дома в Николаевской и Калининской. Еще 3 км провода заменены в п. Зеленолугском, х. Потапов и Гапкин, ст. Мариинской.

Специалисты отремонтировали 184 трансформаторные подстанции (ТП). Привели в нормативное состояние 23 силовых трансформатора, от надежности работы которых зависит стабильность функционирования подстанций. Работы проводились и на другом оборудовании ТП, в частности, заменены разрядники для снижения риска технологических нарушений при грозах.

Кроме того, «Россети Юг» отремонтировали в восточных районах Ростовской области 11,3 км ЛЭП 35-110 кВ, на них заменено 315 изоляторов. Объем финансирования ремонтной программы превысил 21 млн рублей.