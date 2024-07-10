Игорь Маковский провел рабочую встречу с профильными руководителями Тульской области

На площадке «Россети Центр» состоялось рабочее совещание по реализации проекта строительства центра питания 110 кВ в микрорайоне «Новая Тула», договоренность о котором была достигнута на прошлой неделе между Губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и Генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Правительства Тульской области Элеонора Викторовна Шевченко и руководители местных органов исполнительной власти.

Новый микрорайон станет полноценным «городом в городе». На сегодня проект является одним из крупнейших в регионе. Общая площадь застройки составляет 97,4 га. В общей сложности будет построено 770 тысяч кв. метров жилья для 25 тысяч человек.

Глава энергокомпании отметил, что развитие электросетевой инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в деятельности компании наряду с обеспечением его надежного функционирования, а создание новых энергообъектов является залогом опережающего развития региона.