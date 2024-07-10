Москва и МФТИ будут сотрудничать в области импортозамещения

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» Городское агентство управления инвестициями (ГБУ «ГАУИ») и Московский физико-технический институт подписали соглашение о сотрудничестве в области научно-инновационной и исследовательской деятельности. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в развитии инвестиционного потенциала и технологического суверенитета в области импортозамещения. Стороны нацелены на запуск и продвижение важных для общества инвестиционных проектов, поддержку инициатив по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, а также содействие проведению совместных мероприятий, в том числе образовательных программ, для решения вопросов в рамках общей цели.

«Мы уверены, что партнерство с ведущим инженерным институтом позволит выработать передовые решения, которые поспособствуют экономическому росту и развитию отечественной науки и промышленности», – отметил Анатолий Гарбузов.

На протяжении нескольких лет департамент ведет работу с образовательными учреждениями столицы. Сотрудничество взаимовыгодно –университеты получают доступ к практическому опыту и реальным проблемам, которые могут стать основой для их исследований и проектов. Студенты накапливают полезный опыт, который пригодится им в будущем. А институты, в свою очередь, помогают в подготовке специалистов и кадрового резерва для различных учреждений и предприятий города.