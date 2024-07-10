Совет Федерации одобрил закон о системообразующих территориальных сетевых организациях

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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ, которые повысят надёжность и стабильность работы распределительного сетевого комплекса и Единой энергетической системы России.

Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает создание в каждом субъекте Российской Федерации единого центра ответственности за надёжное энергоснабжение, которым будет являться системообразующая территориальная сетевая организация (СТСО).

Также предусматривается внедрение высокоэффективных технологий и интеллектуальных систем управления режимами работы объектов электрической сети и объектов генерации в целях повышения надежности и стабильности функционирования ЕЭС России.

За СТСО закрепляется эксплуатация бесхозяйных сетей, ликвидация последствий аварий на сетях других собственников в регионе по решению региональных штабов и эксплуатация сетей собственников, которым не установят тариф и которые заключат с СТСО договор на эксплуатацию.

Кроме того, закрепляется обязательное утверждение инвестиционной программы СТСО в Минэнерго России, а СТСО участвует в рассмотрении проектов инвестиционных программ ТСО.

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