В Минэнерго России состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов, готовности сил и средств субъектов электроэнергетики к ликвидации нарушений электроснабжения потребителей.

Ключевое внимание участники Штаба уделили прохождению периода максимумов нагрузки на энергосистему, вызванного аномально высокими температурами в южных регионах.

Под особым контролем Министерства энергетики также находится ситуация с электроснабжением на Дальнем Востоке и Юго-Западе Сибири.

Кроме того, в Минэнерго заявили о необходимости скорректировать подходы к проектированию, прогнозированию и эксплуатации оборудования, а также к реагированию на технологические нарушения, связанные с изменением погодных условий.

«Сергей Цивилев держит ситуацию на особом контроле, определены первоочередные и краткосрочные меры. В первую очередь, Министр поручил обеспечить подготовку персонала, аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников электроснабжения, специализированной техники.Просчитать оптимальное размещение, для того, чтобы максимально оперативно устранять все технологические нарушения», —подчеркнул Евгений Грабчак.

На заседании федерального штаба Министерство энергетики поручило сетевым компаниям, системному оператору игенерирующим компаниям оптимизировать и минимизировать работы по проведению ремонтной компании в периоды максимальных нагрузок на энергосистему.

Кроме того, на заседании были анонсированы совещания по подготовке федеральных округов к прохождению ОЗП 2024-2025 годов.