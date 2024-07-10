В энергоблок №1 Курской АЭС-2 загружены имитаторы ядерного топлива

3 часа назад
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Источник:
АО Концерн Росэнергоатом
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В активную зону реактора ВВЭР-ТОИ энергоблока № 1 Курской АЭС-2 загружены первые имитаторы ядерного топлива (ИТВС, точная копия промышленных тепловыделяющих сборок, только без урана). Это – одна из заключительных операций подготовки к холодно-горячей обкатке оборудования реакторной установки, предшествующая физическому пуску реактора.

Установка в реактор ИТВС, а также имитаторов поглощающих стержней системы управления продолжается. Полная загрузка имитационной зоны (с учетом комплектования транспортных чехлов в хранилище свежего топлива и транспортировки в реакторное здание) займет около 10 суток.

«Далее в процессе холодно-горячей обкатки мы проверим работоспособность оборудования и систем безопасности реакторной установки в рабочих режимах. В корпусе реактора первого энергоблока уже смонтированы внутрикорпусные устройства, непосредственно в которых будут располагаться ИТВС, а при промышленной эксплуатации - тепловыделяющие сборки. При формировании имитационной зоны реактора все операции выполняются так, как если бы работы проводились с ядерным топливом, что позволяет отработать на имитаторах процедуры по обращению с ядерным топливом в условиях, максимально приближенных к эксплуатации», - прокомментировал директор Курской АЭС Александр Увакин.

«Начало загрузки имитаторов свидетельствует о достижении определенного объема технической готовности транспортно-технологической оборудования, входящего в схему обращения свежего ядерного топлива и оборудования реакторной установки. После завершения загрузки ИТВС будет продолжена сборка реактора и начаты промывки и гидравлические испытания трубопроводов 1-го и 2-го контуров», — рассказал вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Производителем составных частей имитационной зоны выступил Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК», Топливный дивизион «Росатома»).

ВВЭР-ТОИ («типовой оптимизированный и информатизированный») - проект двухблочной АЭС, созданный российскими специалистами на базе технических решений проекта АЭС с реактором ВВЭР-1200. Преимущества ВВЭР-ТОИ - это повышенная мощность и улучшенные технико-экономические показатели, а также оптимальное сочетание пассивных и активных систем безопасности, призванное сохранить активную зону реактора от разрушения не менее чем на 72 часа при любом сценарии протекания аварии. Согласно проекту ВВЭР-ТОИ на энергоблоке Курской АЭС предусмотрена самая мощная отечественная турбина - 1255 МВт с частотой вращения 1500 об/мин (тихоходная).

Курская АЭС-2 (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») - станция замещения с энергоблоками типа ВВЭР-ТОИ электрической мощностью 1255 МВт. Сооружение энергоблоков № 1 и № 2 ВВЭР-ТОИ Курской АЭС осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Проект АЭС с ВВЭР-ТОИ ориентирован на последующее серийное сооружение атомных станций с реакторами данного типа как в России, так и за рубежом. Благодаря ему Россия с полным правом в ближайшие годы может претендовать на мировое лидерство в атомной энергетике. Физический пуск энергоблока № 1 запланирован на конец 2024 года.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году она должна достигнуть 25%. 


Топливно-энергетический комплекс был и остается одной из важнейших составляющих экономики России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

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