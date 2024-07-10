В реестр Минпромторга РФ включили индустриальный парк в Омске
Индустриальный парк "ТехноОмск" включен в реестр Минпромторга России, что дает управляющей компании и резидентам доступ к региональным и федеральным мерам господдержки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличить в стране количество индустриальных технопарков как минимум до 100 к 2030 году. Хоценко сообщал, что 10 технопарков в этот срок планируется открыть в Омской области.
"Индустриальный парк "ТехноОмск", размещенный на базе завода "Омсктрансмаш", подтвердил соответствие федеральным требованиям и включен в реестр Минпромторга России. Это дает возможность управляющей компании и резидентам индустриального парка воспользоваться федеральными и региональными мерами господдержки", - написал глава региона.
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, управляющие компании промышленных парков и технопарков могут получить субсидию из бюджета на компенсацию до 75% затрат на создание и развитие инфраструктуры. В Омской области управляющие компании на 10 лет, а резиденты парков на 5 лет освобождены от уплаты налога на имущество организаций. Кроме того, региональным законодательством предусмотрены пониженные ставки при применении упрощенной системы налогообложения для подобных компаний.
"На текущую дату в реестр потенциальных резидентов индустриального парка "ТехноОмск" включены 12 компаний, которые планируют производить на территории парка одноразовую посуду и упаковку, осветительное оборудование, малые архитектурные формы, синтетические моющие и чистящие средства, металлоизделия различного назначения, детали машин и оборудования, стройматериалы и пр. На данный момент потенциальными резидентами зарезервировано порядка 80% свободных площадей индустриального парка", - уточнила она.