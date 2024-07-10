Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилого квартала в Ульяновске

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию в размере более 2 млрд рублей на строительство жилья в Ульяновске. Проектное финансирование предоставлено группе «Октава» для реализации жилищного комплекса класса «комфорт» общей площадью 37,4 тыс. кв. м.

На полученные средства девелопер построит ЖК «Триумф» из 644 квартир недалеко от центра, в районе с развитой инфраструктурой: поблизости расположены школы, детские сады и поликлиника. В рамках проекта застройщик проведет благоустройство придомовой территории, организует паркинг на 290 машино-мест, зону для отдыха, в том числе пространство со спортивными и игровыми площадками для детей. Ввод проекта в эксплуатацию намечен на июнь 2028 года.

«На строительство жилья в Ульяновске Банк ДОМ.РФ уже направил застройщикам 2,6 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия более 780 семей. В результате реализации данного соглашения доля нашего банка в общем объеме строящегося в регионе жилья увеличится до 10,5%. Застройщик – компания с десятилетним опытом, не сомневаюсь, спрос на недвижимость будет высоким», – сказал управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Шамиль Халиков.

По мнению генерального директора ГК «Октава» Рамиля Феткуллова, спрос на жилье класса комфорт, в локации ЖК «Триумф», останется стабильно высоким на ближайшие 3-5 лет, а с учетом проекта по благоустройству территории, применению систем умного дома и других инновационных решений, комплекс сможет по праву побороться за звание лучшего ЖК комфорт-класса. «При поддержке Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ этот и подобные проекты стали возможны в нашем регионе», – заключил он.