Инвесторы вложат в новгородскую ОЭЗ почти 4 млрд рублей

Инвесторы планируют запустить в ОЭЗ "Новгородская" ряд новых проектов, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в среду в своих соцсетях.

"Компания "ХИМКИ РиР" планирует открыть в ОЭЗ производство огнезащитных плит. Для региона это 80 новых рабочих мест и почти 1,5 млрд рублей инвестиций. Плиты не выделяют токсичных веществ, не деформируются, прочные и легко монтируются, полностью замещают импортные аналоги", - сказал Никитин по итогам заседания инвестиционного совета.

По его словам, производственная мощность проекта - 960 тыс. кв. метров продукции в год.

"Компания "Блазар" собирается создать производство электротехнической продукции. Она необходима для создания электрических двигателей и трансформаторов. Новгородская область получит около 40 новых рабочих мест. Плановый объем - 2160 тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 215 млн рублей", - отметил губернатор.

Кроме того, в рамках заседания инвестиционного совета был рассмотрен проект по созданию в особой экономической зоне промышленного производства силового кабеля напряжением до 3 кВ. Его реализацией займется ООО "Кабельный завод Русский Свет".

Завершить строительные работы инвестор планирует в 2025 году, выход на полную мощность - в 2026 году. Объем производства с 2026 года составит почти 50 тыс. км продукции в год. В результате реализации проекта на территории Новгородского района будет создано 266 рабочих мест, привлечено почти 2 млрд рублей инвестиций. Основным поставщиком материалов и комплектующих будет Новгородский металлургический завод.

По данным властей, до конца года в регионе планируется ввести в эксплуатацию административно-деловой центр, инфраструктуру таможенного терминала, железнодорожные пути, локальные очистные сооружения, склад открытого хранения, главную понизительную подстанцию.

ОЭЗ "Новгородская" функционирует в рамках приоритетного регионального проекта "Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности". Он направлен на повышение инвестиционной активности, поддержку малого и среднего бизнеса.