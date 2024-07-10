На «Иннопроме-2024» Топливный дивизион «Росатома» подписал соглашение об открытии Центра аддитивных технологий в Уральском федеральном университете

В рамках выставки «Иннопром-2024» Топливный дивизион «Росатома» и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ, участник Консорциума опорных вузов «Росатома») пришли к соглашению об открытии Центра аддитивных технологий общего доступа (ЦАТОД).

Центр будет решать производственные задачи, осуществлять научные исследования в области аддитивных технологий, опережающую подготовку специалистов для предприятий Госкорпорации «Росатом» и предприятий реального сектора экономики Уральского федерального округа. Открытие планируется до конца 2024 года. ЦАТОД в УрФУ станет четвертым из аналогичных центров, открытых при содействии «Росатома».

Центр будет оснащен российским оборудованием для трехмерной печати. Среди них – установка типа RusMelt 310М для 3D-печати из металлопорошковых композиций методом селективного лазерного плавления SLM (Selective Laser Melting) и комплект установок FORA для 3D-печати из пластиковых и композитных материалов методом послойного создания объекта – FDM (Fused Deposition Modeling). Таким образом, в центре будет реализован полный производственный цикл от проектирования до контроля качества напечатанных изделий.

Трехмерный принтер RusMelt 310М, который «Росатом» намерен передать в ЦАТОД УрФУ, продемонстрировали на стенде АНО «Моспром». На выставке также был представлен уникальный экспонат – макет выгородки атомного реактора ВВЭР диаметром 2 м при массе 420 кг, изготовленный на самом крупном 3D-принтере в России по технологии прямого лазерного выращивания (ПЛВ/DMD). Устройство работает в Центре аддитивных технологий «Росатома» в Москве.

«Принимая во внимание распоряжение Правительства РФ “Об утверждении Стратегии развития аддитивных технологий в РФ на период до 2030 года” “Росатом” объединяется с ведущими вузами страны для открытия Центров аддитивных технологий общего доступа. Все предприятия в регионе, где есть подобный ЦАТОД, теперь имеют возможность оперативно получать сложные детали, ускорять импортозамещение, внедрять аддитивные технологии в свои производственные процессы и получать высококвалифицированные инженерные кадры, которые умеют работать на российском оборудовании. Трехмерная печать позволяет промышленникам не только сэкономить время изготовления комплектующих со сложной геометрией и длительным производственным циклом по традиционной технологии, но и минимизировать упущенную выгоду в случае длительного простоя производственных мощностей. Поэтому мы планируем до конца этого года открыть еще несколько ЦАТОДов и наращиваем темпы производства 3D-принтеров, а лучшие вузы страны обеспечивают опережающую подготовку специалистов аддитивной отрасли, которые обеспечат нам технологический суверенитет», – отметил Илья Кавелашвили, директор бизнес-направления «Аддитивные технологии» Топливного дивизиона «Росатома».

«Росатом» намерен открыть сеть Центров 3D-печати во всех регионах страны. При содействии компании-интегратора по аддитивным технологиям атомной отрасли работают уже три: в Удмуртском государственном университете в Ижевске, в Томском Политехническом Университете и аддитивный класс в АНОО «Город детства» в Красногорске, который нацелен на раннюю профориентацию. В ближайшие дни начнет работу центр в Белгородском ГАУ, и до конца 2024 года запланирован запуск еще нескольких ЦАТОДов.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион «Росатома» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.

Комплексным развитием направления в атомной отрасли занимается интегратор по аддитивным технологиям. Он консолидирует научно-технические и производственные ресурсы, усилия и компетенции предприятий отрасли для решения общих задач. В атомной промышленности создана полная технологическая цепочка от изготовления 3D-принтеров, разработки программного обеспечения, производства металлических порошков до предоставления услуг 3D-печати. При этом атомная отрасль выступает одновременно и поставщиком, и крупным заказчиком аддитивного производства. Деятельность компании-интегратора атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати) сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства). https://rusat.tvel.ru/

Аддитивные технологии позволяют производить детали и комплектующие, которые сложно изготовить традиционными методами с применением литья и механообработки. Кроме того, трехмерная печать позволяет снизить массу изделий, оптимизировать затраченные материалы и значительно сократить сроки производства. Современные 3D-принтеры позволяют перенастраивать параметры печати для изготовления изделий различного назначения или размера, единичного или массового производства. Продукция 3D-печати используется в самых разных областях, от ядерных и космических технологий до медицины.

«Иннопром» – международная промышленная выставка, которая проводится в России и за рубежом и объединяет производителей и заказчиков со всего мира. Это глобальная платформа для демонстрации передовых технологий, возможность выйти на международный рынок, а также эффективная B2B-площадка для результативного нетворкинга. В 2024 году мероприятие проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге в ЦВК «Екатеринбург ЭКСПО».

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.