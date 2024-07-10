Пятизвездочный спа-отель за 500 млн руб построят в центре Великого Новгорода

ООО "Невский Спа Отель" планирует построить пятизвездочный спа-отель в центре Великого Новгорода, сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект представили на заседании инвестиционного совета под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Никитин одобрил решение о реализации проекта.

Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей. Ввод гостиницы в эксплуатацию намечен на 2030 год.

По словам генерального директора компании Алексея Тихова, спа-отель разместится на улице Троицкой. Гостиница будет состоять из трех этажей, рассчитана на 67 номеров (с возможным расширением до 80). На ее территории предусмотрены спа-зона, бассейн, парк, ресторан, зимний сад, тренажерный зал, бизнес-центр и конференц-зал, парковка и многое другое.

Губернатор региона на заседании отметил, что речь идет о предоставлении земли под строительство гостиницы без торгов на условиях аренды и после завершения строительства, без нарушения сроков проекта передачи земли в собственность инвестору.

"Предлагаю проект поддержать, тем более, что коллеги нам известны, имеют опыт успешного управления. Пусть всё получится, хорошая история", - подчеркнул губернатор.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Невский Спа Отель" зарегистрировано в 2000 году в Великом Новгороде. Соучредителя компании являются её гендиректор Тихов (68%) и Станислав Осин (32%).