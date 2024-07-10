«Россети Ленэнерго» смонтировали более 117 км современного самонесущего изолированного провода

За первое полугодие 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» смонтировали 117,2 км самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 0,4-20 кВ. Работы проводились в 10 районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате повышена надежность электроснабжения нескольких тысяч жителей региона, в том числе в п. Правдино, п. Лесогорский, п. Приветнинское, п. Карташевская, п. Шапки, д. Озеро-Село, д. Глинка, д. Лаголово, г.п. Большая Ижора, д. Полоски.

Замена неизолированного провода на СИП – важнейшая часть работы «Россети Ленэнерго» по повышению надежности функционирования воздушных линий электропередачи и обеспечении качественного электроснабжения потребителей.

Особенность самонесущего изолированного провода – в защищенности от внешних воздействий. Его специальная полимерная оболочка обеспечивает устойчивую работу линии электропередачи при падении веток и деревьев на провода, налипании снега, гнездования птиц и т.д. Кроме того, снижается вероятность электротравматизма сторонних лиц. Использование СИП является одним из методов борьбы с хищениями электроэнергии и незаконным энергопотреблением: на изолированном проводе практически невозможно самостоятельно выполнить «врезку» или «набросить времянку».