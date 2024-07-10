«Россети Московский регион» повысят надежность электроснабжения 3 тысяч потребителей Зарайска

Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» продолжают работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей городского округа Зарайск.

В деревне Алтухово ведется капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) 10 кВ. В ходе работ специалисты Зарайско-Озёрского района электрических сетей ВЭС взамен устаревших деревянных опор установят 12 новых железобетонных опор, а также заменят 800 метров алюминиевого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод с улучшенными характеристиками надежности.

Результатом проведенных работ станет повышение качества и надежности электроснабжения порядка 300 потребителей электроэнергии, проживающих в деревнях Алтухово и Перепёлкино.

С начала наступившего года на территории г.о. Зарайск энергетики ВЭС уже отремонтировали 12 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 и 8 км ВЛ 10/6/0,4 кВ в населенных пунктах Зарайск, Трасна, Радушино, Новая деревня, Потлово. Работы были направлены на улучшение электроснабжения около 1500 потребителей этих населенных пунктов.

До наступления осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. энергетики Зарайско-Озёрского РЭС в деревнях и селах округа отремонтируют еще 18 ТП 10/0,4 кВ, 183 ввода в дома, порядка 40 км ВЛ 10/6/0,4 кВ, установят 320 новых железобетонных опор и расчистят от древесно-кустарниковой растительности 75 га просек.

Благодаря выполненным мероприятиям, увеличится пропускная способность электрооборудования, появится возможность резервирования, уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме.

По результатам ремонтной программы качество и надежность электроснабжения будут повышены у порядка трех тысяч жителей из 16 населенных пунктов городского округа Зарайск.