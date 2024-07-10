«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения села Благовещенка Самойловского района

С этой целью специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» отремонтировали линию электропередачи 10 кВ 1004 от подстанции 35/10 кВ «Благовещенка».

Энергетики заменили 11 опор, 60 изоляторов, провод протяженностью 700 м, частично проходящий над прудом. На участках протяженностью около 850 м отрегулировали провис провода, выполнили перетяжку 66 бандажей на опорах, в необходимых случаях обеспечили двойное крепление проводов. Также провели верховой осмотр 71 опоры.

Работы на линии электропередачи проведены в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса «Россети Волга».

Плановый ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность ее работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.