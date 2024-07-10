Сбербанк профинансирует девелопера «Стоун» на 3,5 млрд руб. для строительства жилья в Ленобласти

Сбербанк и девелоперская группа "Стоун" заключили соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного банка Сбербанка России.

Финансирование предназначено для строительства жилого комплекса в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области. В рамках строительства предусмотрено возведение 18-этажного дома общей площадью более 58 тыс. кв. метров. Помимо жилья планируется строительство встроенного дошкольно-образовательного учреждения. Срок действия линии и процентная ставка не уточняются.

ГК "Стоун" основана в 1995 году. За годы работы компания построила более 50 жилых домов, приняла участие в строительстве или реконструкции более 100 объектов жилого, коммерческого и социального назначения.