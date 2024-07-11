EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 2. Яндекс.Маркет

Мы продолжаем наш обзор с результатами испытаний продукции, закупленной на маркетплейсе Яндекс.Маркет (ООО «Яндекс») в апреле 2024 г. На данной площадке специалистами EL-Комитет НОПСМ было закуплено 5 образцов торговых марок ГОСТ КАБЕЛЬ*, ТИТАН, ЕВРО-КАБЕЛЬ, ВКЗ и СТАНДАРТ-КАБЕЛЬ.

Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории технических испытаний свидетельствуют о том, что во всех перечисленных образцах продукции имеются существенные несоответствия базовым требованиям качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 (см. таблицу).

Фактически вся отобранная на Яндекс.Маркете кабельная продукция является фальсификатом NO NAME без сертификатов соответствия и какой-либо информации об ее изготовителе.

Особое внимание обращает на себя продукция ТМ ВКЗ и вот почему:

согласно официальной информации из налоговых органов ООО «Вологодский кабельный завод» (изготовитель кабеля ТМ ВКЗ) ликвидировано в январе 2018;

кабельная продукция данного производителя продолжает реализовываться в больших объемах как в рознице, так и на маркетплейсах без сертификатов соответствия;

дата изготовления на всех кабельных изделиях данной торговой марки одна – 2020 год.

Таким образом можно сделать вывод о функционировании на рынке еще одного «завода-призрака» на останках некогда существовавшего предприятия.

Судя по количеству актуальных предложений о продаже фальсифицированного кабеля площадка Яндекс.Маркета продолжает оставаться удобным средством ведения бизнеса для недобросовестных производителей и продавцов.

Оставайтесь с нами и не дайте себя обмануть!

* Отобранная продукция ТМ ГОСТ КАБЕЛЬ не имеет ничего общего с продукцией производства ООО «ГОСТКАБЕЛЬ» (г. Ревда Свердловской области).