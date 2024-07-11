Энергетики обеспечили надежность электроснабжения социально-значимых объектов в п. Деденево

Энергетики завершили капитальный ремонт трансформаторной подстанции в п. Деденево, расположенной на ул. 1-й Лесной. В ТП-3 выполнена замена электрооборудования в распределительном устройстве РУ-6 кВ. Данные мероприятия направлены на обеспечение надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, водозаборного узла, канализационно-насосной станции.

Также в 2024 году «Мособлэнерго» в рамках данной производственной программы в Дмитровском г. о. запланирован капитальный ремонт центрального распределительного пункта и расчистка от древесно-кустарниковой растительности 5,8 га охранной зоны ВЛ-0,4 кВ.