Энергетики обеспечили надежность электроснабжения социально-значимых объектов в п. Деденево
Энергетики завершили капитальный ремонт трансформаторной подстанции в п. Деденево, расположенной на ул. 1-й Лесной. В ТП-3 выполнена замена электрооборудования в распределительном устройстве РУ-6 кВ. Данные мероприятия направлены на обеспечение надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса, водозаборного узла, канализационно-насосной станции.
Также в 2024 году «Мособлэнерго» в рамках данной производственной программы в Дмитровском г. о. запланирован капитальный ремонт центрального распределительного пункта и расчистка от древесно-кустарниковой растительности 5,8 га охранной зоны ВЛ-0,4 кВ.
«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем Правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.