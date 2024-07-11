Энергетики подключили к сетям площадку строительства многофункциональной клиники в Балашихе

3 часа назад
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Источник:
Министерство энергетики М...
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В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Энергетики обеспечили подключение к сетям строительной площадки в мкр. Железнодорожный Балашихи, где ведется строительство многофункциональной клиники Балашихинской областной больницы.

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили в трансформаторной подстанции ТП-6020 мероприятия, необходимые для технологического присоединения объекта. В начале июля текущего года в распределительном устройстве РУ-10 кВ смонтировали ячейку КСО-272. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств подключаемого объекта составит 2548 кВт.

Строительство медучреждения осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Вместимость многопрофильной клиники, оснащенной современным высокотехнологичным оборудованием, составит более 1,1 тысячи стационарных пациентов.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых организаций и увеличению мощности для них. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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