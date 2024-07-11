Новый центр питания для жителей Нурлата будет построен к началу отопительного сезона

Новый распределительный пункт возводится на территории жилого комплекса, построенного в 80-х годах прошлого века. За прошедшие десятилетия здесь появились новые многоподъездные дома, увеличилось количество населения, а в последние годы существенно возросли требования потребителей к качеству электроснабжения.

Персоналу РЭС стало сложно обеспечивать надежность энергоснабжения – время диктовало строительство новых ЛЭП, ТП и других электроустановок.

В 2023 году в филиале АО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети было принято решение о реконструкции распределительного пункта.

Это важный энергообъект среднего класса напряжения, обеспечивающий распределение электроэнергии по девяти фидерам 10 кВ. «Начинка» модульного здания состоит из современного отечественного оборудования, в том числе, произведенного в Республике Татарстан: вакуумных выключателей с элементами «Умных сетей» для дистанционного автоматизированного управления.

К работам энергетики приступили в июне. На время строительства объекта, все потребители подключены на резервные линии, а это 52 организации, 24 многоквартирных дома и почти 300 жителей частного сектора. Сейчас подрядные организации ООО «Электронефтегаз», ООО ПСК «Ратмал» завершили монтаж свайного фундамента здания, завершают работы по вводу кабельных линий. Завод ООО «Электрооптима» ведет работы по монтажу и наладке оборудования.

Новый РП-1, расположенный между новым сквером «Нефтяник» и зданием АО «НПТС», соединит две подстанции «Нурлат» и «Промзона», обеспечив энергоснабжением потребителей центральных микрорайонов.

По словам начальника Нурлатского РЭС Ивана Николаева, все этапы строительства требуют большого внимания, ответственности от каждого работника, так, как намеченное необходимо выполнить с высоким качеством и в соответствии с заданным проектным решением.

Отметим, что этот проект «Сетевая компания» должна реализовать в кратчайшие сроки, так как основной потребитель, подключенный от РП-1 – это АО «Нурлатские тепловые сети». Следовательно, к началу отопительного сезона работы по объекту у энергетиков должны завершиться.