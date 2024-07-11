Системный оператор обеспечил режимные условия для второго на Пермской ТЭЦ-9 проекта реконструкции оборудования по программе КОММод

Филиалы Системного оператора ОДУ Урала и Пермское РДУ разработали и реализовали комплекс режимных и организационных мероприятий для проведения реконструкции турбоагрегата со станционным номером 9 (ТГ- 9) Пермской ТЭЦ-9.

Реконструкция велась в рамках стартовавшей в 2019 году масштабной программы, которая предусматривает замену либо реконструкцию основного оборудования тепловых электростанций, победивших в конкурентных отборах мощности (КОММод).

ТГ-9 – второй проект, реализованный в рамках КОММод на Пермской ТЭЦ-9. Ранее был успешно аттестован и введен в эксплуатацию в октябре 2022 года турбогенератор ТГ-10.

В ходе модернизации ТГ-9 были выполнены работы по замене паровой турбины, котлоагрегата на газовом топливе и генератора, что значительно улучшает технико-экономические характеристики и надежность работы оборудования, введенного в эксплуатацию еще в 1973 году. После реконструкции, начатой апреле 2021 года, оборудование успешно прошло комплексные испытания, по результатам которых установленная мощность турбоагрегата составила 116,1 МВт.

В процессе реализации проекта специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям и проверке их выполнения, согласовании задания на разработку проектной и рабочей документации, рассмотрении и согласовании программ испытаний.

Специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, рассмотрены акты об общесистемных технических параметрах и характеристиках генерирующего оборудования, а также отчеты о результатах испытаний.

О программе модернизации тепловой генерации

Программа модернизации тепловой генерации, утвержденная Правительством РФ и стартовавшая в 2019 году, направлена на продление паркового ресурса генерирующего оборудования тепловых электростанций, улучшения его технико-экономических характеристик, увеличения его эффективности, надежности, маневренности и ремонтопригодности.

Программа предусматривает замену либо реконструкцию основного оборудования 43 ГВт мощностей ТЭС в ЕЭС России в течение десяти лет. Конкурентный отбор оборудования, соответствующего установленным Правительством РФ критериям (КОММод), проводит Системный оператор Единой энергетической системы. В 2019 году проведен первый отбор проектов модернизации на 2022-2024 гг. и второй отбор на 2025 год. В 2020 году – на 2026 год. В 2021 году проведен отбор проектов модернизации на 2027 год и отбор проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, на 2027-2029 годы.

В рамках программы реализуется 127 проектов модернизации тепловой генерации суммарной установленной мощностью 26,8 ГВт (62 % от утвержденной Правительством РФ программы модернизации), в том числе пять проектов, предусматривающих применение инновационных ГТУ отечественного производства, суммарной мощностью 1,6 ГВт.