В НПП «ПОЛИПЛАСТИК» оценили экономические итоги от внедрения рацпредложений

За полтора года – с начала 2023 года по сегодняшний день – сотрудниками промышленных площадок ведущего российского компаундера внесено более 30 рационализаторских предложений, 84% из них внедрено, остальные находятся на рассмотрении. Лидером рационализаторского движения стала производственная площадка Тольятти.

Первое место по экономическому эффекту заняли разработки, направленные на импортозамещение сложных электронных схемотехнических решений, на втором – рацпредложения, связанные с развитием инфраструктуры производственных площадок, улучшением их эргономики. Экономический эффект от внедрения рацпредложений по итогам 2023 года составил более 3 млн рублей.

«В текущем году вовлеченность сотрудников в рационализаторское движение растет – уже подано на 40% больше рацпредложений, чем за полный 2023 год. Отдельно отмечу следующий факт: с помощью инициативных рационализаторов внедряются и такие предложения, которые становятся базой для дальнейших улучшений и модернизаций», – комментирует Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он отмечает, что к рассмотрению принимаются любые предложения, направленные на повышение эффективности производственных процессов, улучшение условий труда, ускорение отдельных этапов в ремонте оборудования. Приветствуются простые решения, которые позволяют при их внедрении обойтись без существенных финансовых и трудозатрат, и при этом успешно решают различные актуальные задачи.

Рационализаторское движение в компании развивают на протяжении нескольких лет, действует Положение о премировании за инициативу и новаторство, имеющее своей целью поощрение инициативных сотрудников, оценку и воплощение их идей. Александр Павлов уверен, что результаты и эффективность от внедрения рацпредложений в 2024 году превзойдут итоги 2023 года. Все предпосылки для этого есть.