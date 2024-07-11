В «Росатоме» изготовлено ядерное топливо для первой перегрузки на втором реакторе ПАТЭС «Академик Ломоносов»

На Машиностроительном заводе в подмосковной Электростали (АО «МСЗ», предприятие Топливного дивизиона «Росатома») завершилась отгрузка свежего ядерного топлива для реакторной установки №2 единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в г. Певек Чукотского автономного округа (ПАТЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом»).

В составе ПАТЭС две реакторных установки «ледокольного» типа КЛТ-40С. На таких реакторах замена ядерного топлива происходит не так, как на стандартных наземных атомных энергоблоках большой мощности (частичная замена топлива один раз в 12-18 месяцев), а один раз в несколько лет с полной выгрузкой всей активной зоны реактора и полной загрузкой свежего топлива.

Активная зона реакторной установки КЛТ-40С состоит из тепловыделяющих сборок, стержней аварийной защиты и пусковых источников нейтронов. Перед отправкой на ПАТЭС топливные кассеты прошли приемку комиссии с участием представителя Российского морского регистра судоходства (уполномоченная организация по приемке ядерного топлива для судовых реакторных установок).

Замена ядерного топлива на первой реакторной установке (т.н. «правый борт» ПАТЭС) состоялась в конце 2023 года. Первая перегрузка активной зоны на «левом борту» ПАТЭС запланирована до конца 2024 года. Это станет знаковой вехой в истории электростанции, означающей, что плавучий энергоблок в составе обеих реакторных установок штатно полностью отработал свой первый топливный цикл.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объёма перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» – первый в мире плавучий энергоблок с ядерной энергетической установкой. Его ввод в эксплуатацию открыл новую страницу в атомной энергетике, символизирующую начало эры транспортабельных энергоблоков малой мощности. Серийные плавучие энергоблоки на базе референтных инновационных реакторов РИТМ – современное высокотехнологичное решение для надежного и экономически выгодного электроснабжения прибрежных и изолированных регионов от углеродно нейтрального источника. В настоящее время на стадии строительства находятся плавучие энергоблоки для электроснабжения одного из крупнейших проектов в сфере цветных металлов. Интерес к ПЭБ проявляют десятки стран и регионов. Только в Арктической зоне потребность в плавучих энергоблоках оценивается в количестве до 15 единиц.

Энергоустановки плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» были впервые подключены к электросети в декабре 2019 года, в мае 2020 – введены в промышленную эксплуатацию.

Общая мощность ПАТЭС «Академик Ломоносов», выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 76 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности – порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2023 года составила 194 млн кВт*ч. Население Певека – немногим более 4 тыс. человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тыс. человек.

Ввод ПАТЭС решает две задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых – энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле – большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

В сентябре 2023 года была введена в эксплуатацию линия электропередачи напряжением 110 киловольт протяженностью 490 километров, которая связала города Певек и Билибино. Линия повысила надежность энергоснабжения от ПАТЭС как потребителей Билибино, так и горнодобывающих предприятий, крупнейшим из которых является Баимский ГОК.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом».

Топливная компания «ТВЭЛ» (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион «Росатома» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.